Грузия включилась в проект строительства электромоста в ЕС

23 декабря 2022, 14:38

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Грузия является первой страной, которая инвестирует в проект прокладки Черноморского подводного электрического кабеля, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили. Проект соединит энергетические системы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Впервые проект обсуждался в 2020 году, но он был заморожен в связи с пандемией коронавируса. Вопрос о новой линии электропередачи актуализировался с поиском альтернативных источников энергии в Евросоюзе. Проект подводного кабеля, соединяющего Евросоюз с Грузией, обсуждался на заседании Совета ЕС Global Gateway. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "новым окном возможностей".

Проект в целом сблизит страны Евросоюза и страны Южного Кавказа, приводит слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен «Интерфакс».

«Могу только сказать: какой амбициозный проект. Он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря - как для цифровой связи, так и для энергетики. Соглашение сблизит ЕС с партнерами на Южном Кавказе и поможет обоим регионам совершить энергопереход», - заявила фон дер Ляйен.

Объем инвестиций в проект пока оценивается в 2,3 млрд евро, отметил во время недавнего визита в Грузию еврокомиссар Оливер Вархей.

"Грузия является первой страной, которая инвестирует в проект. Технико-экономическое исследование, которое будет завершено в следующем году, полностью финансируется Грузией, на это выделено 20 миллионов долларов. Последние 18 месяцев продолжались переговоры о финансировании проекта со всеми партнерскими международными финансовыми организациями, и можно смело сказать, что их заинтересованность остается очень высокой. Проект Черноморского электрического кабеля стал одним из флагманских проектов будущего сотрудничества между Грузией и Европейским союзом. Безусловно, роль ЕС и его финансовых институтов в этом процессе является ведущей", - цитирует министра финансов Грузии Лашу Хуцишвили "Кавказ.Реалии"*.

Сроки реализации проекта министр не уточнил.

На первом этапе реализации проекта планируется построить новую ЛЭП мощностью 500 кВ от поселка Джвари до местечка Анаклия - там будет подстанция постоянного тока мощностью 500 МВт. Затем будет проложен двужильный подводный кабель постоянного тока из Анаклии в румынскую Констанцу по дну Черного моря. Всего будет проложено 1200 км кабеля, из них по суше - 100 км. Председатель правления "Ассоциации развития возобновляемых источников энергии Грузии" Георгий Абрамишвили отметил, что особую заинтересованность в проекте проявляет Азербайджан.

"Это очень сложный, с множеством вызовов проект, однако Евросоюз обладает немалым опытом по строительству подводной инфраструктуры. В мае нынешнего года был успешно введен в эксплуатацию самый длинный в мире кабель высокого напряжения между Нидерландами и Норвегией протяженностью 580 км. Насколько мне известно, запуск проекта планируется к 2030 году, отсюда пять лет уйдет на проведение технико-экономических исследований, а также на плановые экологическую и социальную оценки воздействия и детальные исследования дна Черного моря", - рассказал Абрамишвили, слова которого приводит издание. Абрамишвили добавил, что для Грузии важно выступить в роли экспортера электроэнергии, а не только транзитера.

«На сегодня Азербайджан активно пытается задействовать свой потенциал ТЭЦ, а в будущем – и построенных ветряных и солнечных электростанций. Отсюда и активизация правительства Грузии, которое вслед за анонсом нового проекта Ненскра ГЭС заявило о реанимации проекта Худони ГЭС, права на который оно уже выкупило у инвестора. В целом, в этом году наша энергетика была самодостаточна, часть генерации пошла на экспорт в Турцию, однако с ростом потребления внутри страны необходимо строительство новых станций», - заявил Абрамишвили.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что Худонскую ГЭС начали возводить еще в 1979 году, однако через десять лет работы были приостановлены из-за протестов местных экологов. Власти Грузии не раз говорили, что проект Худонской ГЭС должен быть завершен до конца. В 2011 году компания Trans Electrica подписала меморандум с правительством Грузии о строительстве ГЭС, однако с этим решением были категорически не согласны местные жители.

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