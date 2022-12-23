Сотрудники прокуратуры выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей на Ставрополье

23 декабря 2022, 10:00

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Предварительная версия массовой гибели журавлей и других животных в Ставропольском крае - отравление химикатами, сообщили в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело было возбуждено после гибели краснокнижных журавлей на Ставрополье. Причиной массовой гибели было названо неправильное применение препарата по борьбе с грызунами. По версии следствия, в ноябре на землях сельскохозназначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек серого журавля, а также четыре погибших зайца и одна погибшая куропатка.

"На текущей неделе в региональных средствах массовой информации вновь выявлены публикации о продолжающейся массовой гибели серых журавлей, занесенных в красную книгу Ставропольского края, и иных видов животных. Кроме того, в органах прокуратуры края зарегистрированы обращения граждан по данному факту", - процитировало представителя краевой прокуратуры РИА "Новости" вечером 22 декабря.

По данным ведомства, всего в регионе зафиксировано более 1,7 тысячи случаев гибели серых журавлей и иных видов животного мира. В подавляющем большинстве случаев причиной гибели стало отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещен к применению. 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, составлены четыре протокола по статье КоАП России "нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами", уточнили в прокуратуре.

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