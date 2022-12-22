Ущерб по делу министра из Карачаево-Черкесии оценен в 22 миллиона

22 декабря 2022, 17:29

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Дело бывшего главы министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии о незаконной выдаче сертификатов на 22 миллиона рублей для покупки жилья направлено в суд. Обвиняемый объявлен в международный розыск, отчиталась сегодня прокуратура.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня "Интерфакс".

По версии следствия, обвиняемый, в рамках госпрограммы организовал незаконную выдачу 94 свидетельств на получение соцвыплат на приобретение жилья. При этом получатели свидетельств на тот момент уже утратили это право из-за достижения предельного возраста участия в программе, ущерб федеральному бюджету составил 22 миллиона рублей, говорится в сообщении управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Рассмотрение дела в Черкесском городском суде пройдет в заочном формате в связи с тем, что фигурант находится в международном розыске, указано в сообщении на сайте ведомства.

По данным издания "Кавказ.пост", речь идет об Анзоре Эркенове, который после минтуризма занимал пост заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что Анзор Эркенов, ранее возглавлявший управление КЧР по делам молодежи, в 2016 году возглавил созданное министерство туризма, курортов и молодежной политики.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ставрополе приговорил министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова к полутора годам лишения свободы условно, признав его виновным по делу об аферах при поставках газа.

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