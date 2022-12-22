Владимир Путин лишил Рубена Варданяна гражданства России

22 декабря 2022, 16:43

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Президент России удовлетворил прошение бизнесмена Рубена Варданяна, ныне занимающего пост госминистра Нагорного Карабаха, о выходе из российского гражданства.

Как писал "Кавказский узел", Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября, отказавшись от российского паспорта. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. Предприниматель основал "Фронт безопасности и развития Арцаха". 20 октября он ответил согласием на предложение президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна возглавить правительство непризнанной республики.

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в 1 млрд долларов. По данным издания, в 2015-2020 годах состояние Варданяна оценивалось в 950 млн долларов, а к 2021 году оно увеличилось на 50 млн. Варданян основал свой первый бизнес – брокерскую компанию "Тройка Диалог" – в 1991 году, еще до окончания своего обучения на экономическом факультете МГУ. "Кавказский узел" опубликовал биографию Рубена Варданяна.

Президент России Владимир Путин удовлетворил заявление о выходе из гражданства Российской Федерации предпринимателя Рубена Варданяна, сообщило сегодня ТАСС

Президент постановил удовлетворить заявления о выходе из гражданства России шести человек, в том числе Рубена Варданяна. "Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении <…>", - говорится в тексте указа президента России № 935 "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации", опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

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