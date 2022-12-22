Сотрудники школы в Приближной наказаны за антитеррористические учения

22 декабря 2022, 13:13

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Сотрудники школы станицы Приближная в Кабардино-Балкарии, где в ноябре были проведены антитеррористические учения с участием детей, привлечены к ответственности, сообщили в региональном Министерстве просвещения и науки.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября в интернете распространился ролик, на кадрах которого были показаны антитеррористические учения в школе станицы Приближная в Кабардино-Балкарии, в ходе которых инсценировался захват учебного заведения вооруженными террористами. Действия на видео вызвали возмущение пользователей соцсети. Участие школьников в антитеррористических учениях, где они исполняют роли террористов или жертв, может оставить след в их психике, заявили психологи.

На кадрах видео, опубликованном 24 ноября в Telegram-канале Mash Gor, показано, как трое мужчин в камуфляжной одежде ворвались в класс школы, их лица были закрыты. Угрожая оружием, они потребовали от школьников встать, поднять руки за голову и подойти к окну. На фотографиях, приведенных в ролике, показано, что дети легли на пол.

Роль террористов в учениях исполнили охранник, учитель ОБЖ и один из учеников, сказано в публикации. Учения проводились без согласования с руководителем образовательной организации, управлением образования Прохладненского района и Министерством просвещения и науки Кабардино-Балкарии. По итогам проверки сотрудников, нарушивших должностные полномочия, привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет сегодня со ссылкой на региональное Минпросвещения "Лента.ру".

"При проведении учений была нарушена должностная инструкция: охранником - в части оставления поста и несоблюдения алгоритма взаимодействия с заинтересованными лицами и ведомствами, заместителем директора по воспитательной работе - в части проведения учений без согласования с руководителем образовательной организации, классным руководителем девятого класса - по созданию ситуации, причиняющий вред психологическому и эмоциональному состоянию учащихся, тиражированию фотоматериалов", - уточнили в ведомстве.

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