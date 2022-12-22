Жители Махачкалы за свой счет построили мост через канал Октябрьской революции

22 декабря 2022, 14:01

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Жители Махачкалы за свой счет установили через канал имени Октябрьской революции пешеходный мост, из-за отсутствия которого людям раньше приходилось идти в обход около километра. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников, которые не отреагировали на неоднократные просьбы махачкалинцев сделать в этом месте переход.

Аюб Дибиров и его сын, который являются жителями Махачкалы, за свой счет установили через канал имени Октябрьской революции металлический пешеходный мост, который соединил сразу несколько улиц. Прежде, чтобы попасть на другую сторону канала, людям приходилось идти в обход около одного километра.

Ранее местные жители неоднократно просили чиновников установить в этом месте мост, чтобы они могли добираться до квартальной мечети, выходить на проспект Акушинского и Цумадинский рынок. Помимо установки моста, семья Дибировых также установила забор вдоль канала и столбы освещения, передало сегодня сетевое издание "Мирмол".

В Махачкале на канале имени Октябрьской революции планируется установить еще два пешеходных моста. Местные власти поддерживают жителей, которые изъявляют желание за свой счет обустроить инфраструктуру, заявил первый заместитель председателя Собрания депутатов Махачкалы Хиби Алиев.

Запись о том, что семья Дибировых установила в Махачкале пешеходный мост через канал имени Октябрьской революции, была опубликована в Instagram-паблике* tut_mahachkala, на который подписаны около 208 тысяч пользователей. На 12.00 мск эта запись набрала около 17,3 тысячи просмотров и 61 комментарий. Часть их авторов одобрила инициативу махачкалинцев.

"Молодцы, достойные люди", – написал пользователь makhmudovaalpiiat.

"Они облегчили жизнь многим людям. Особенно пожилым или тем, кому сложно передвигаться", – отметил bint_muhammad_23.09.

"Молодцы, большой зуваб (награда за доброе деяние, – прим. "Кавказского узла"), но вот администрация города, она чем занимается? Очень хотелось бы знать", – заявила zagirova_s_0009.

Другая часть пользователей раскритиковала власти. "Не стыдно чиновником?" – спросил пользователь с ником za_llllllllllll. "Администрации не стыдно?" – написала также patimat.mukhtarova.

"За разрешение, надеюсь, не пришлось платить?" – сыронизировал пользователь inostranec34.

"И даже не знаешь гордиться этим или стыдиться", – отметил пользователь kuran_official_.

"Главное чтобы мост не снесли, как несоответствующий ГОСТу. У нас ведь могут", – считает berlin_auto_05.

Напомним, махачкалинцы ранее неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой на канале имени Октябрьской революции. В частности, они ранее отметили, что в канал падают машины из-за отсутствия ограждений и узкой проезжей части. Случаи падения автомобилей в канал происходили неоднократно. 24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись. 11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком. Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.