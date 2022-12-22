Около трех тонн нефтепродуктов разлилось в Таманском заливе

22 декабря 2022, 12:09

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Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива, специалисты экстренных служб собрали около 500 кг мазута, всего же предстоит собрать 2,5 тонны нефтепродуктов, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 21 декабря в Темрюкском районе Краснодарского края, к месту были направлены экстренные службы и выставлены боновые заграждения.

К утру в акватории удалось собрать около 500 кг мазута, всего же предстоит собрать 2,5 тонны нефтепродуктов, пишет со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС "Интерфакс".

"На место прибыла бригада аварийно-спасательной службы "Экоспас". Работы вели в течение ночи. К 06.00 мск акваторию моря полностью очистили. Продолжаются работы на береговой линии - ее засыпали специальным сорбентом. Загрязненный грунт будет вывезен и утилизирован", - сообщает краевой оперативный штаб.

По его данным, все работы в заливе планируется выполнить до конца суток 22 декабря. Площадь загрязнения на суше составила около 500 кв метров, в акватории - 75 кв метров, проинформировали в оперштабе.

"Кавказский узел" ранее писал о загрязнении нефтепродуктами акватории моря в Сочи 10 ноября. В управлении МЧС заявили, что пятна были размером от одного до пяти метров, сотрудники морпорта обработали их сорбентом и собрали нефтепродукты. Ущерб от загрязнения Черного моря был оценен в 3,5 миллиона рублей, сообщили в Росприроднадзоре. К концу месяца местные рыбаки рассказали, что вода в море очистилась, но рыба пахнет нефтью. Сочинцы заявили, что власти должны детально разобраться, кто виноват в загрязнении моря.

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