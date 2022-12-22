Дело Герихановой показало изменения в работе Интерпола

22 декабря 2022, 10:29

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Отмена розыска уроженки Чечни Амины Герихановой стала возможной благодаря недавней реформе Интерпола, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно, что уроженка Чечни Амина Гериханова, которую Россия объявила в розыск как участницу боевых действий в Сирии, получила в Румынии статус беженца. Гериханова снята с розыска по линии Интерпола, сообщила 30 ноября правозащитная ассоциация "Вайфонд".

36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. В сентябре Гериханова, которой не разрешили находиться на свободе после освобождения из-под стражи, пожаловалась на угрозы полиции Румынии выдать ее России даже вопреки рекомендациям ЕСПЧ.

Представительница "Вайфонда" заявила, что случай Амины Герихановой не уникальный. "Много подобных случаев, даже когда у людей не было ни статуса, ни решения суда в их пользу, но комиссия Интерпола снимала людей с розыска, потому что нарушались некоторые статьи Конвенции по правам человека. В случае Амины Герихановой Интерпол рассмотрел дело очень быстро. Мы попросили рассмотреть дело в срочном порядке, и на такую просьбу они отреагировали впервые. Это было уникальным", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница напомнила, что в Швеции в 2019 году начинался процесс экстрадиции учредителя организации Мансура Садуллаева. "Когда Мансура задержали, Швеция начала экстрадиционный процесс и сразу же его остановила. Делу не дали ход. Прокурор сказал "немедленно освободите его" и также направил от себя лично письмо в Интерпол с просьбой в дальнейшем фильтровать подобного роза запросы. На тот момент Мансур Садуллаев уже был признан политическим беженцем", - рассказала она.

По словам представительницы "Вайфонда", "Россия злоупотребляет подачей в розыск Интерпола своих граждан", и выходцы из Чечни - не исключение. Снятие с розыска проводится в индивидуальном порядке. Она пояснила, что Устав Интерпола запрещает запросы политического характера, запросы по дискрисминирующим причинам национального или религиозного характера, "но Россия, а также Китай и Турция используют Интерпол как инструмент борьбы против политически неугодных людей, несмотря на то, что это запрещено".

"Огромный поток запросов поступает в Интерпол от России. Национальное бюро Интерпола России отправляет по всем остальным странам маленький абзац: есть такой-то человек, его надо задержать. И никто не разбирается, есть ли у России мотивы, есть ли статус беженца у человека, его объявляют в розыск. Жалобу мы подаем в комиссию Интерпола. У Интерпола нет возможности этот поток запросов фильтровать, и человеку приходится индивидуально себя снимать с розыска. Бывает так, что у человека нет статуса беженца. Тогда нам нужно изучать его уголовное дело, смотреть, не проглядывает ли в его деле политический мотив. Если мы его находим, мы на него указываем. Интерпол не компетентен решать, сфабриковано ли дело, виновен ли человек или нет. Они должны обращать внимание на то, что нарушает их устав, то есть, политические мотивы преследования. Если этот мотив находят, то человека снимают с розыска. В нашей практике исключений нет", - рассказала правозащитница.

Фонд "Открытый диалог", зарегистрированный в Варшаве, много лет добивался реформ в работе Интерпола. Осенью 2021 года 45 НКО, включая "Открытый диалог", Итальянскую Федерацию прав человека, Freedom House, немецкую "Содействие беженцам" (Aktion für die Flüchtlinge), а также 19 граждан разных стран в личном качестве направили в Генеральную ассамблею Интерпола, собиравшуюся на сессию в Стамбуле, петицию, названную ими "резолюцией представителей гражданского общества". Документ призывал "Генеральную Ассамблею [Интерпола] провести долгожданные реформы, связанные, в том числе, с прозрачностью и прекращением неправомерных действий". Руководитель "Открытого диалога" Людмила Козловская пояснила, что реформа работы Интерпола лоббировалась правозащитниками в течение многих лет и фактически их замечания стали учитываться только сейчас.

"Исходя из нашей практики, сейчас всех, кто четко показывает политический мотив розыска, Интерпол с розыска снимает. Реформа действует. Реформа Интерпола началась в 2016-2017 годах, но была финализирована только в 2021-2022. Только сейчас Интерпол окончательно утвердил процедуру. Сроки для рассмотрения запросов на снятие с розыска сократились до полутора-двух месяцев. А раньше это тянулось годами, а какой-то общей процедуры не было. Сейчас достаточно полугода максимум, чтобы снять себя с розыска, причем инструкция описана на сайте Интерпола", - пояснила Козловская.

"Комиссии Интерпола необходимо предъявить решение суда в одной из стран ЕС или другой демократической стране – по убежищу, по отмене экстрадиции. Признание политическим беженцем – прямое основание для того, чтобы человека сняли с розыска. Если такого статуса нет, допускается также письмо известных правозащитников с экспертным заключением, ссылками на публикации прессы о том, что преследование данного человека имеет политические мотивы, что существует угроза его жизни", - заявила Козловская корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в перспективе жертвы неправомерного розыска Интерполом даже могут начать получать компенсации: "Фактически все наши рекомендации Интерполом были выполнены. Остается невыполненной рекомендация по компенсационному фонду. Этим уже должны заниматься отдельные государства – участники организации Интерпола, то есть, отдельные министерства внутренних дел. Это мне кажется немного нереальным, но это нужно делать. То есть, в перспективе государства, которые больше всего злоупотребляют розыском Интерпола, должны оплачивать работу комиссии Интерпола по контролю за файлами, нести расходы, связанные с компенсациями за преследование через Интерпол жертв таких репрессий", - рассказала Козловская.

В 2017 году Интерпол принял новые меры относительно своих механизмов обработки информации, отметил бывший депутат Новосибирского областного совета Дмитрий Гордеев.

"Комиссия по контролю за файлами собирается три раза в год и сообщает о датах заседаний широкой общественности на официальном сайте Интерпола. В дополнение в Уставе предусмотрено принятие решений за рамками запланированных заседаний Комиссии в определенных случаях. Рассмотрение запроса на удаление/исправление информации занимает девять месяцев, подать запрос можно только один раз, поэтому к данной процедуре необходимо подготовиться во всеоружии", - написал депутат в своем блоге 25 октября.

Гордеев жалуется на "неправомерный розыск Интерпола" и публикует подробные рекомендации, как добиться снятия с розыска. Сам он получил убежище в Польше, в то время как был объявлен в розыск в России по делу о мошенничестве. Он был известен комментариями оппозиционным СМИ в России по вопросам антикоррупционных расследований.

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