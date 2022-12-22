22 декабря 2022, 07:58

Военные эксперты прокомментировали позицию Минобороны по делу о ранении дагестанского солдата

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Минобороны России, с которого ранее было взыскано 1,5 млн рублей за ранение дагестанского солдата во время военных учений, воспользовалось своим правом потребовать аналогичную сумму с контрактника, который произвел выстрелы. Но кроме него мог быть наказан командир, а также другие офицеры, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря стало известно, что Минобороны взыскало более миллиона рублей с контрактника Николая Лазарева за ранение солдата-призывника во время военных учений в Дагестане.

По делу о ранении дагестанского солдата-призывника помимо контрактника Николая Лазарева, к дисциплинарной ответственности мог быть привлечен и командир, и не только он, отметил адвокат Александр Передрук. "Тут зависит от виновности. Она может выражаться и в том числе в ненадлежащей организации условий безопасности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Министерство обороны предъявило регрессный иск. "Это возможно по закону", – добавил адвокат.

Регрессный иск – в гражданском праве требование кредитора о возврате денежной суммы, которую он уплатил третьему лицу по вине должника, сообщается на сайте "Консультант Плюс".

Расследование подобных инцидентов проводит спецкомиссия, отметил член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. "Там учитывается абсолютно все – как было организовано, соблюдались ли меры безопасности. Если все меры безопасности были приняты, а контрактник не выполнил их, то он ответственен за эту ситуацию больше, чем командир. Если проблемы были на стрельбах – нужны документы по организации стрельб", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Для определения ответственности требуется провести тщательное дознание, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. "Если по итогам дознания вырисовывается чья-то вина, дело передается в суд, и уже он решает вопрос о мере наказания. Кроме того, если что-то не обеспечил командир части, в рамках суда может быть вынесено частное определение в его адрес", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, первый приговор контрактнику Николаю Лазареву был вынесен в 2006 году, он был признан виновным в нарушении правил обращения с оружием. По версии следствия, в начале 2000-х годов, во время учений Лазарев выстрелил в сторону кустарника и в воздух, но по неосторожности ранил солдата-срочника в голову. Пострадавшего прооперировали, но он остался инвалидом.

Лазарев получил наказание в виде ограничения по военной службе на год с удержанием в доход государства пяти процентов от денежного довольствия.

В 2020 году Чайковский городской суд Пермского края взыскал с Минобороны компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 1,5 млн рублей, а с Лазарева – 402 тысячи рублей. Военное ведомство в октябре этого года подало иск в Махачкалинский гарнизонный суд, требуя от виновного компенсировать эти 1,5 млн рублей.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине 1000 жителей юга России", "Суд в Махачкале счел подделкой справку контрактника о ранении на Украине", "Суд отказался признать ранение контрактника из Дагестана".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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