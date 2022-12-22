Бегларян анонсировал митинги в поддержку Нагорного Карабаха

22 декабря 2022, 04:12

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Бессрочный сидячий пикет у представительства ООН в Ереване прекращен в связи с уходом всех сотрудников посольств в отпуск, но акции в поддержку карабахцев продолжатся, заявил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян с 14 декабря проводит бессрочный сидячий пикет у здания представительства ООН в Ереване, его инициативу поддержали другие активисты, врачи и деятели культуры. Европейский суд по правам человека 21 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор людей с особыми нуждами.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Советник госминистра Нагорного Карабаха и бывший омбудсмен Артак Бегларян прекратил сидячий пикет возле здания представительства ООН в Ереване, призвав сторонников продолжить протестные акции в новом формате.

Решение прекратить сидячий пикет возле здания представительства ООН в Ереване вызвано тем, что сотрудники всех посольств в Армении уходят в отпуск, пояснил Бегларян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Акции в поддержку жителей Нагорного Карабаха продолжатся в ежедневном режиме в виде собраний, давление на власти Армении и международные структуры нельзя прекращать, подчеркнул он. Каждый день в 19.00 часов активисты будут собираться на том же месте перед представительством ООН, чтобы озвучить свои требования, обсудить ситуацию и спланировать дальнейшие действия.

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