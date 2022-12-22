Суд предложил начальству колонии объяснить противоречия в характеристиках Гольдера

22 декабря 2022, 02:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Осужденный глава Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда Юрий Гольдер попросил суд заменить ему оставшийся срок ограничением свободы. Администрация колонии выступила против освобождения Гольдера и предоставила суду его характеристики с противоречивыми выводами, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Волгограде 4 октября 2019 года признал главу Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда Юрия Гольдера виновным в коммерческом подкупе и приговорил его к девяти годам колонии. Защита обжаловала решение суда, апелляционная инстанция сократила срок до восьми с половиной лет, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказался отменить приговор. Гольдер отбывает наказание в исправительной колонии №5 в Камышине.

Согласно приговору, Юрий Гольдер с 2012 по 2017 год вымогал у волгоградских предпринимателей деньги, угрожая им проверками. По данным следствия, главе ассоциации передавали от трех до 420 тысяч рублей. Как заявляла старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию по СМИ Оксана Черединина, передача денег Гольдеру прикрывалась фиктивными договорами "на юридическое обслуживание или соглашения о сотрудничестве", хотя никаких услуг он предпринимателям не оказывал. Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Осужденный связывает свое преследование с интересами бизнесменов, которые хотели избежать проверок перед мундиалем.

Камышинский городской суд 21 декабря рассматривал вопрос о замене заключенному Юрию Гольдеру неотбытой части срока более мягким видом наказания. «Добиваемся замены неотбытого срока в один год и девять месяцев на наказание в виде ограничения свободы», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Куницкий.

Представители колонии общего режима №5 не принимали участия в судебном заседании, Юрий Гольдер участвовал в процессе по видеосвязи. В зале суда присутствовали адвокат Гольдера Сергей Куницкий и помощник городского прокурора.

По словам Куницкого, сотрудник прокуратуры «принес в суд заверенные копии документов из администрации колонии». Среди них была новая характеристика, данная гольдеру комиссией колонии №5. Адвокат обратил внимание, что первая характеристика Гольдера, предоставленная суду ранее, «была положительной», вторая же характеристика оказалась «явно отрицательной».

Копии документов Куницкий предоставил «Кавказскому узлу». Из второй характеристики, данной колонией Гольдеру, следует, что осужденный «за время отбывания наказания имеет взыскания и поощрения»: он допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, с ним проводились профилактические беседы, однако «на профилактическом учете не состоит», участвует в программе «психологической коррекции личности», посещает мероприятия «воспитательного характера», задействован в хозяйственных работах по благоустройству территории колонии и общежития отряда.

Комиссия колонии дала Гольдеру «благоприятный прогноз успешности адаптации к жизни на свободе», вероятность возможного рецидива, по мнению членов комиссии, «очень мала». В документе отмечается, что Гольдер «имеет устойчивые жизненные планы» и в общении с осужденными подает положительный пример. При этом комиссия заключает, что Гольдер «характеризуется удовлетворительно», а перечисленные положительные проявления, учитывая «эпизодичность поощрений и взысканий», «не дают право говорить о его безупречном поведении».

«Считаю, цель уголовного наказания достигнута не в полном объеме, и ему не целесообразно заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания», - констатирует начальник отряда с согласия членов комиссии.

Согласно справке о поощрениях и взысканиях осужденного Гольдера, которой сопровождается характеристика, за все время пребывания в колонии осужденный получил четыре поощрения (за победы в соревнованиях по шахматам и шашкам) и два взыскания – выговоры за «межкамерную связь» и «нарушение формы одежды». В выписке из медкарты Гольдера отмечено, что он наблюдается в тюремной больнице в связи с гипертонической болезнью и имеет ряд других опасных заболеваний, признан инвалидом второй группы бессрочно.

В течение последних двух лет осужденный, как следует из справки, неоднократно находился на лечении в профильной больнице. Адвокат отметил, что Гольдер и сейчас болен: до 22 декабря врачи установили ему постельный режим, а сам он жалуется на плохое самочувствие.

Судебное заседание продлилось около 15 минут. По словам Куницкого, судья выразил непонимание по поводу того, что в дело Гольдера поступили две «противоречивые характеристики». Он попросил администрацию колонии явиться на следующее заседание 27 декабря и лично дать разъяснения по этому поводу.

Адвокат Гольдера выразил недоумение, что мнение администрации колонии о его подзащитном «резко поменялось», допустив предвзятость со стороны руководства учреждения. «В последнее время, по словам Гольдера, его отношения с администрацией испортились. Питьевой водой его не обеспечивают, не выдают ему положенное. Администрация конфликтует с ним по этому поводу, но документально это никак не отражается. По документам есть поощрения и видна положительная динамика», - сказал адвокат.

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