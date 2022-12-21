Россиянин обвинен в применении насилия к грузинскому журналисту

21 декабря 2022, 20:37

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Гражданин России обвинен в том, что умышленно сбил машиной грузинского журналиста Давида Курдадзе во время подготовки репортажа, сообщили следователи. Обвиняемому запрещено покидать пределы Грузии.

Специальная следственная служба обвинила гражданина России по факту насилия над журналистом телекомпании "Формула". Речь идет об инциденте, произошедшем 9 ноября, когда во время подготовки репортажа на тему отмывания денег россиянин умышленно ударил журналиста машиной и скрылся с места. Журналист получил легкие ранения, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

"Специальная следственная служба провела все необходимые следственные и процессуальные действия по делу и получила доказательства, подтверждающие преступление, на основании которых 20 декабря Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное преследование в отношении гражданина Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании.

"Защита прав журналистов и их профессиональной деятельности является одним из основных приоритетов Специальной следственной службы. Специальная следственная служба делает все, чтобы расследование подобных дел было быстрым и эффективным", — говорится в сообщении.

За гражданина России был внесен залог в размере 7 тысяч лари (приблизительно 2600 долларов США) и запрещен выезд за границу. Прокуратура вместо лишения свободы на сегодняшнем судебном заседании требовала залог в размере 10 000 лари (приблизительно 3600 долларов США), перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в прямом эфире телекомпании.

На странице Специальной следственной службы Грузии в Facebook* к 20.30 мск не содержится сообщений о предъявлении обвинения россиянину по этому делу.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.