Стало известно о гибели на Украине жителя Акушинского района Дагестана

21 декабря 2022, 13:43

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Военный из Акушинского района Исак Раджабов погиб в ходе спецоперации на Украине, его родным вручен орден Мужества. Всего с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 296 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Мислим Мислимов и Магомед Абдуллаев стали 294-м и 295-м уроженцами Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти.

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов вручил родителям военнослужащего из села Муги орден Мужества, которым был награжден посмертно сержант Исак Раджабов, участвовавший в спецоперации на Украине, пишет со ссылкой на пресс-службу главы района РИА "Дагестан".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 296 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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