Массовый перелет через Эльбрус на воздушных шарах. Фото из ТГ-канала министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

21 декабря 2022, 14:27

Первый массовый перелет на воздушных шарах организован на Эльбрусе

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В перелете через Эльбрус принимают участие воздухоплаватели из Ставрополья, Марий Эл, Крыма, Москвы, Московской области.

Массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус посвящен 220-летию Кавказских Минеральных Вод, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Сысоев.

"В воздух поднялись пять воздушных шаров, на каждом из них российская символика. Впереди флагман - "Россия", за ним аэростаты с символикой городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск", - рассказал Сысоев.

Он пригласил всех посетить Северный Кавказ, отметив, что Ставропольский край подготовил для туристов интересную программу, а массовый перелет стал ее первым мероприятием, пишет "Интерфакс".

Министр отметил, что в перелете принимают участие представители Ставропольского края, Марий Эл, Крыма, Москвы, Московской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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