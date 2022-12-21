Азербайджан пожаловался в ЕСПЧ на уничтожение Арменией имущества в Лачинском районе

21 декабря 2022, 12:21

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Правительство Азербайджана обратилось с жалобой в Европейский суд по правам человека против Армении, заявив о грубом нарушении имущественных прав азербайджанцев в Лачинском районе. Азербайджан потребовал от Армении компенсации за ущерб.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Жители сел Нагорного Карабаха вынуждены были покидать свои дома в ускоренном порядке, поскольку Лачинский коридор передавался азербайджанской стороне. Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

"Правительство Азербайджана подало жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Армении в связи с грубым нарушением прав азербайджанцев на освобожденных территориях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным внешнеполитического ведомства, Азербайджан "представил ряд доказательств преднамеренного и целенаправленного уничтожения имущества, в том числе сотен жилых домов и других жилых массивов во время ухода Армении из города Лачин и двух соседних сел в мае-августе 2022 года".

"Несмотря на эффективный контроль в указанных районах, правительство Армении не предприняло никаких шагов для предотвращения этих крупномасштабных разрушений", - говорится в заявлении МИД.

В Лачин (Бердзор) 20 августа прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев после того, как, по меньшей мере, два жителя села в Лачинском коридоре сожгли свои дома перед эвакуацией. Кроме того, жители Лачина, уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство жителей уехали, не успев завершить сборы в установленные властями сроки. Бердзорцы оставили в своих домах надписи о надежде вернуться.

Напомним, в октябре внешнеполитическое ведомство заявило, что власти Армении продолжают в зоне карабахского конфликта устанавливать мины, которые они доставляют по Лачинскому коридору.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 20 декабря блокада Лачинского коридора продолжалась девятые сутки. Human Rights Watch потребовала от Баку освободить дорогу в Нагорный Карабах.

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