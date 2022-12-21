Напавший на Георгия Киртадзе задержан в Аджарии

21 декабря 2022, 04:57

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Иосебу Сирабидзе, задержанному за нападение на члена "Единого национального движения" Георгия Киртадзе в Батуми, грозит до трех лет тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря на оппозиционного депутата Георгия Киртадзе в Батуми напал неизвестный и закидал его яйцами, после чего произошла словесная перепалка. Оппозиция сочла инцидент заранее спланированной провокацией.

Мужчина 1968 года рождения, напавший на Георгия Киртадзе, задержан. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 156 УК Грузии (преследование лица по признаку политической деятельности) и грозит до трех лет тюрьмы, пишут 20 декабря "Новости-Грузия".

Задержанный - Иосеб Сирабидзе. Его уже допросили в Следственной службе, информирует "Грузия-Онлайн".

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