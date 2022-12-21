21 декабря 2022, 04:57

Напавший на Георгия Киртадзе задержан в Аджарии

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Иосебу Сирабидзе, задержанному за нападение на члена "Единого национального движения" Георгия Киртадзе в Батуми, грозит до трех лет тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря на оппозиционного депутата Георгия Киртадзе в Батуми напал неизвестный и закидал его яйцами, после чего произошла словесная перепалка. Оппозиция сочла инцидент заранее спланированной провокацией.

Мужчина 1968 года рождения, напавший на Георгия Киртадзе, задержан. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 156 УК Грузии (преследование лица по признаку политической деятельности) и грозит до трех лет тюрьмы, пишут 20 декабря "Новости-Грузия".

Задержанный - Иосеб Сирабидзе. Его уже допросили в Следственной службе, информирует "Грузия-Онлайн".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 декабря 2022, 03:58

21 декабря 2022, 02:59

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    Три депутата от "Единого национального движения", проводящие голодовку с требованием перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу, ощущают слабость, хуже всех себя чувствует Анна Цитлидзе. Саакашвили отказался сдавать кровь для проведения токсикологической экспертизы. Его адвокат заявил, что сдавать нужно ногти и волосы, так как есть подозрение, что бывший президент отравлен полонием.

21 декабря 2022, 02:00

21 декабря 2022, 01:01

21 декабря 2022, 00:02

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