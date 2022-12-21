Утвержден приговор вице-мэру Волжского

21 декабря 2022, 05:56

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Волгоградский областной суд оставил в силе приговор заместителю главы Волжского Виктору Сухорукову, приговоренному к трем годам колонии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года вице-мэр города Волжского Виктор Сухоруков был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был задержан после обысков в мэрии Волжского. В октябре суд приговорил Сухорукова к трем годам колонии.

Волгоградский областной суд 20 декабря рассмотрел апелляционную жалобу вице-мэра Волжского Виктора Сухорукова на приговор Волжского городского суда, пишет "Блокнот-Волжский".

Сухоруков подал апелляцию 13 октября. Он попросил отменить приговор Волжского горсуда и оправдать его. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора и оставил его в силе. Он вступил в законную силу, сообщает v1.ru.

Комментариями Сухорукова и его официальных представителей по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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