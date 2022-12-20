Жена мобилизованного жителя Кубани вышла на пикет с требованием вернуть мужа с фронта

20 декабря 2022, 17:28

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Ксения Абрамова на пикете перед зданием администрации Краснодарского края потребовала вернуть домой мужа, Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника. Чиновники пригласили ее в здание администрации, где сообщили, что губернатор не в силах повлиять на ситуацию, однако посоветовали подать обращение на его имя.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш* сообщил 27 октября, что суд в Горячем Ключе отклонил иск к военкомату о мобилизации местного жителя Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника. 3 ноября судья принял повторный иск, но отказался приостановить на время судебного разбирательства исполнение решения призывной комиссии об отправке Абрамова на Украину. Иск Алексея Абрамова на решение о его мобилизации суд Горячего Ключа 15 декабря оставил без удовлетворения, несмотря на подтверждающие его заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл, сообщил адвокат. Состояние Алексея ухудшается, ему становится все труднее ходить, рассказала его супруга Ксения Абрамова.

Абрамов находится в зоне военной операции, при этом он несколько дней не мог ходить из-за болей и не может носить бронежилет, рассказала 15 ноября "Кавказскому узлу" жена мобилизованного Ксения Абрамова.