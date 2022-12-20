20 декабря 2022, 17:28
Жена мобилизованного жителя Кубани вышла на пикет с требованием вернуть мужа с фронта
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Ксения Абрамова на пикете перед зданием администрации Краснодарского края потребовала вернуть домой мужа, Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника. Чиновники пригласили ее в здание администрации, где сообщили, что губернатор не в силах повлиять на ситуацию, однако посоветовали подать обращение на его имя.
Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш* сообщил 27 октября, что суд в Горячем Ключе отклонил иск к военкомату о мобилизации местного жителя Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника. 3 ноября судья принял повторный иск, но отказался приостановить на время судебного разбирательства исполнение решения призывной комиссии об отправке Абрамова на Украину. Иск Алексея Абрамова на решение о его мобилизации суд Горячего Ключа 15 декабря оставил без удовлетворения, несмотря на подтверждающие его заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл, сообщил адвокат. Состояние Алексея ухудшается, ему становится все труднее ходить, рассказала его супруга Ксения Абрамова.
Абрамов находится в зоне военной операции, при этом он несколько дней не мог ходить из-за болей и не может носить бронежилет, рассказала 15 ноября "Кавказскому узлу" жена мобилизованного Ксения Абрамова.
Сегодня днем к зданию администрации Краснодарского края вышла на пикет Ксения Абрамова, она стояла с плакатом "Верните мужа. В зоне СВО не должны быть больные солдаты", сообщило издание 93.ru.
Решение выйти на пикет, по ее словам, она приняла после того, как суд в Горячем Ключе отказался отменить решение о мобилизации Абрамова. Спустя около 10 минут после начала одиночного пикета к Ксении Абрамовой подошел мужчина и представился сотрудником администрации. Ее проводили в здание.
В краевой администрации ей сказали, что губернатор Кубани не в силах отозвать мужчину с линии фронта."Ситуация патовая на самом деле. Для отзыва нужны основания, для этого нужно провести ему медицинскую комиссию. Но 15 декабря суд отказался его возвращать и проводить медицинскую комиссию. Получается замкнутый круг. Мне посоветовали написать обращение на имя губернатора, которое пообещали рассмотреть в ближайшее время", - приводятся в публикации ее слова.
Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", - указано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".
После получения обращения от Абрамовой администрация края пообещала направить запрос в Минобороны уже от краевых властей, сообщила Ксения Абрамова изданию "Кавказ.Реалии"**.
Напомним, "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации " "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".
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* внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.
*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"