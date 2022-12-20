Два уроженца Дагестана убиты на Украине

20 декабря 2022, 15:46

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Мислим Мислимов и Магомед Абдуллаев погибли на Украине, сообщили власти Хивского и Дахадаевского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 295 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Руслан Магомедов стал 293-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Капитан Мислим Мислимов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация хивского района. Наш земляк, участник СВО, Мислимов Мислим Касумович родился 04.03.1987 г.р.Он родился в селе Ляхля Хивского района в многодетной семье. В 2004 году с отличием закончив школу, поступил в авиационное военно-инженерное училище в Ставрополе. В 2008 году, получив специальность техник по технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, был направлен на службу в Буденновск. В марте 2022 года Мислимов был направлен на территорию Украины, погиб 26 сентября. Ему было 35 лет. у Мислимова остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 19 декабря.

В селе Кубачи Дахадаевского района установили "парту героя" в память о погибшем в ходе военной операции на Украине Магомеде Абдуллаеве, сообщил 19 декабря в своем Telegram-канале бывший и.о главы Дахадаевского района Артур Гамзатов (7 декабря главой района избран Магомед Абдулкадиров - Прим. "Кавказского узла"). Другие сведения о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 295 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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