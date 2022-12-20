Азербайджан направил гуманитарную помощь жителям Херсона

20 декабря 2022, 12:06

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Генератор для электропитания и медикаменты для Херсонской онкологической больницы отправлены 19 декабря из Азербайджана в качестве гуманитарной помощи.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан неоднократно оказывал помощь жителям Украины. 45 трансформаторов и 50 генераторов электричества 10 декабря направил Азербайджан Украине в качестве гуманитарной помощи для восстановления энергоснабжения страны. 3 августа в Варшаву вылетел самолет с гуманитарной помощью для Украины, состоящей из 101 тонны продовольственных товаров. 5 июля из Баку в Варшаву отбыл самолет с 50 тоннами гуманитарного груза от властей азербайджанского города Сумгаит, предназначенным для жителей украинского города Черкассы. 21 апреля правительство Азербайджана направило на Украину 170 тонн гуманитарной помощи, а неделей ранее в аэропорт Кишинева были доставлены 29 тонн медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи. 19 марта партию гуманитарной помощи объемом 30 тонн жителям Киева отправила мэрия Баку. 12 марта Азербайджан направил на Украину продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро.

Гуманитарная помощь в виде генератора и медикаментов организована представителями азербайджанского бизнеса, груз отправлена автомобильным транспортом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в азербайджанском посольстве в Киеве.

"Общий объем гуманитарной помощи, которую оказал Азербайджан Украине в связи с кризисом на ее территории, достиг 30 млн манатов (около 18 млн долларов)", – сообщил МИД Азербайджана 10 декабря.

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