Врач темрюкской больницы осуждена за гибель младенца

21 декабря 2022, 06:52

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Суд признал врача темрюкской ЦРБ виновной в смерти двухмесячного ребенка и приговорил к двум годам ограничения свободы.

Следствием и судом установлено, что 1 февраля 2021 года врач поставила неправильный диагноз двухмесячному ребенку, поступившему в педиатрическое отделение темрюкской ЦРБ. Лечение также оказалось некорректным, и состояние младенца ухудшалось, но врач не стала вызвать на консультацию своих коллег, поэтому так и не смогла определить патологию и поставить правильный диагноз. 2 февраля ребенок умер. В случае своевременной диагностики и оказания необходимой помощи, летального исхода можно было бы избежать, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы, признав виновной в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК России). Кроме того, ей два года запрещено заниматься врачебной деятельностью, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу "Интерфакс".

"Кавказский узел" сообщал, что в ноябре 2020 года родители пожаловались на расследование смерти ребенка в больнице Анапы. В декабре 2019 года 13-летний мальчик был госпитализирован после начала лечения двустороннего гнойного гайморита и скончался в реанимации. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

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