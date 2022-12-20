20 декабря 2022, 11:10

Работа Керченской переправы возобновлена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Керченская паромная переправа, закрытая 19 декабря в связи с непогодой, возобновила работу.

Как писал "Кавказский узел", паромная переправа была временно закрыта 19 декабря из-за погодных условий.

Сегодня по состоянию на 6:00 мск, движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", пишет со ссылкой на региональное управление МЧС "Интерфакс".

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь". Переправа возобновила работу 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы.

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Примечание:

"Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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