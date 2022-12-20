20 декабря 2022, 10:44
Коков обязал чиновников отвечать на обращения в соцсетях за девять часов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Ответ на обращение в социальных сетях должен быть дан не позднее, чем через девять часов, и по существу, такой указ подписал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Согласно документу, подготовка и размещение ответа на обращение должно осуществляться не позднее девяти рабочих часов с момента его выявления. При этом ответ должен содержать информацию по существу вопроса.
"Куратор выявляет сообщения из открытых источников, на которые требуется реагирование, указывает тему (группу тем), локацию и категорию важности, на основании чего принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) реагирования в сокращенный срок, и в течение 30 минут направляет его в исполнительные органы, к полномочиям которых отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщении из открытых источников, для подготовки ответа в связи с сообщением", - сказано в документе "Об организации работы с сообщениями из открытых источников", опубликованном 19 декабря на сайте правительства региона.
Кроме того, как следует из указа, куратор сам определяет, относится ли вопрос к компетенции соответствующего исполнительного органа, и если нет, то "в течение 30 минут направляет соответствующую позицию с ее обоснованием". "Подготовка и размещение ответа (информации) в связи с сообщением из открытых источников осуществляются не позднее 9 рабочих часов с момента выявления сообщения из открытых источников куратором" - говорится в документе.
Отслеживать обращения граждан будут не только в официальных аккаунтах правительства региона, но и в других пабликах и аккаунтах соцсетей. Курировать работу с обращениями граждан в соцсетях поручено администрации главы КБР совместно с Центром управления регионом. Ответственные должностные лица за работу с обращениями граждан в соцсетях появятся также в исполнительных и муниципальных органах республики, пишет "Интерфакс".
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Автор: "Кавказский узел"