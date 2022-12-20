Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

20 декабря 2022, 08:56

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Азербайджанские военные открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных у села Кутакан, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии после сентябрьской эскалации пограничного конфликта. Так, 17 декабря Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах. Однако Минобороны Армении сегодня отвергло обвинение.

Сегодня ночью подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных у села Кутакан, заявило Минобороны Армении.

"С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 09:00 (08:00 мск) 20 декабря ситуация на передовой относительно стабильная", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 09:00 мск нет.

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