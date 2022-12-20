Аналитики в Баку оценили значимость дороги через Карабах в Кельбаджар

20 декабря 2022, 02:45

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Жители Нагорного Карабаха блокируют для азербайджанцев дорогу Мартакерт - Карвачар (Агдере - Кельбаджар) до тех пор, пока Баку не разблокирует Лачинский коридор, сообщил глава администрации Мартакертского района Арсен Аванесян. Азербайджан использует дорогу для снабжения своих войск в Кельбаджарском районе, ее перекрытие затруднит поставки, но имеются и альтернативные пути, отметили аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян с 14 декабря проводит бессрочный сидячий пикет у здания представительства ООН в Ереване. 15 и 17 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь. Движение "Национально-демократический полюс" 17 декабря провело в Ереване митинг и шествие, потребовав от ООН ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Глава администрации Мартакертского района Арсен Аванесян сообщил, что дорога Мартакерт - Карвачар (азербайджанское название - Агдере - Кельбаджар) с 12 декабря закрыта для проезда азербайджанцев и не будет открыта до тех пор, пока не будет разблокирован Бердзорский (Лачинский) коридор. Об этом пишет 19 декабря телеграм-канал "Armenian Military Portal".

Официальные органы Азербайджана не комментировали ситуацию с блокировкой трассы.

Азербайджанская сторона действительно использует дорогу Агдере - Кельбаджар, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

«Это дорога проходит по северной части бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР рядом с Сарсагским водохранилищем. В советское время именно через эту территорию обеспечивались транспортные коммуникации Кельбаджарского района с другими районами Азербайджана. После начала конфликта в конце 1980х годов армяне закрыли эту дорогу для азербайджанцев. И только после окончания войны 2020 года и возвращения Кельбаджара под контроль Азербайджана азербайджанцы вновь стали пользоваться этой дорогой. Поскольку она проходит рядом с армянскими селами, азербайджанские автомобили сопровождаются российскими миротворцами. По этой дорог в Кельбаджар поставляются как грузы для снабжения армии, так и сырье и оборудования для восстановления гражданской инфраструктуры. Поскольку население в Кельбаджар еще не вернулось, то кроме строителей там гражданского населения нет. Автомобили следуют в Кельбаджар из Тертере через Агдере колоннами в определенные дни», - пояснил Исазаде.

Поскольку дорога проходит рядом с армянскими населенными пунктами, эксперт допускает, что трасса для азербайджанцев может быть заблокирована. «Этот путь наиболее кратчайший и удобный для транспортного сообщения с Кельбаджарским районом. Однако это не единственная дорога. В Кельбаджар есть еще дороги с севера – со стороны Гейгельского и Дашкесанского районов. Правда, они проходят по высокогорью и зимой проезд через них затрудняется, а в отдельные дни может и приостановиться. Сейчас Азербайджан туда строит новую современную дорогу, прорубая через горный хребет тоннели, но она будет готова к 2024 году», - сказал Исазаде.

Кроме того, по его словам, после возвращения эти летом города Лачин под контроль Азербайджана на Кельбаджар открылась еще одна дорога с юга. Таким образом, по мнению аналитика, хотя возможное закрытие дороги Агдере-Кельбаджар может создать Азербайджану определенные трудности для снабжения Кельбаджарского района, однако полностью не изолирует эту территорию. При этом, эксперт не исключил, что в случае оперативной необходимости для поставок продуктов военным и строителям могут использоваться грузовые вертолеты.

Аналогичного мнения придерживается и глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

«Конечно, дорога Агдере - Кельбаджар важна для Азербайджана с точки зрения снабжения военных и строителей в Кельбаджаре, но она не единственная трасса в Кельбаджар. Есть и альтернативные маршруты, правда, не совсем удобные», - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он подчеркнул, что демонстративное закрытие дороги может спровоцировать и военную эскалацию. «Азербайджанские военные занимают все ключевые высоты на востоке Кельбаджарского района. При этом позиции армян весьма уязвимы. Азербайджанские военные юридически находятся на международно-признанной территории Азербайджана. А армянские вооруженные формирования с точки зрения международного права нелегитимны. При этом численное преимущество и превосходство в технике и вооружениях на стороне Азербайджана. Летом азербайджанская армия уже прибегала к применению силы в ответ на убийство азербайджанского солдата и это привело к занятию ключевых высот на западе и юге Карабаха и российским миротворцам не удалось помешать проведению этих мер», - сказал Абилов.

3 августа власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие". Поводом для этой операции была названа гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны. По итогам боевых действий 3 августа азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух (ранее также упоминалась как Бузух), отметив, что эта информация поступила в результате уточнений на местности.

Представители Минобороны Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Отметим, что после 11 декабря в ежедневных сводках Российского миротворческого контингента отсутствует информация о сопровождении российскими военными колонн Азербайджана. В последний раз 11 декабря указывалось на сопровождение колонн по маршрутам Шуша-Лачин и Мадагиз (азербайджанское название Суговушан) - Гетаван азербайджанское название Гозлу-Кёрпю) -Ванк (азербайджанское название Вянгли). Данный маршрут находится на трассе Агдере - Кельбаджар.

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