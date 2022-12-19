Российский политолог объявлен в розыск после слов о ракетных ударах по Баку

19 декабря 2022, 19:28

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Политолог Михаил Александров, уволенный из МГИМО после слов о возможности российских ракетных ударов по Баку и инфраструктуре Азербайджана, объявлен азербайджанской генпрокуратурой в розыск по уголовному делу о призывах к войне.

Генпрокурор Азербайджана сегодня возбудил уголовное дело в отношении бывшего ведущего эксперта Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО) России, доктора юридических наук Михаила Александрова по статьям 101.2 УК Азербайджана (открытые призывы к развязыванию агрессивной войны через средства массовой информации), 214.2.3 (угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия) и 283.2.1, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти или вражды с использованием служебного положения) УК Азербайджана.

Предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". По версии прокуратуры, 13 декабря Александров в интервью призвал «обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана».

"Ввиду достаточных доказательств, в отношении Михаила Александрова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса. По решению суда он объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, с избранием в отношении него меры пресечения в виде ареста. Одновременно в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы с целью обеспечения экстрадиции обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Фрагмент аудиозаписи, ставшей поводом для уголовного дела, опубликован 13 декабря на YouTube-канале издания RusArmInfo. В ней Михаил Александров говорит о теоретической возможности столкновений азербайджанской стороны и российских миротворцев в Нагорном Карабахе с последующим нанесением Россией ракетных ударов по Баку. "Если они нападут на наших миротворцев, что придется что-то делать. В принципе, у России есть средства, даже не начиная контактную войну – имею в виду сухопутную войну с Азербайджаном – нанести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль полностью, уничтожить азербайджанскую энергосистему ракетными ударами", - говорит политолог. Александров также высказал мнение, что Азербайджан провоцирует российских миротворцев. "Ему надо дать понять, что мы, может, и не будем там воевать, в Карабахе, разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему, и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества", - сказал Михаил Александров. При этом в публикации на сайте RusArmInfo отмечается, что Михаил Александров в интервью корреспонденту этого издания "оценил вероятность вооруженного столкновения между азербайджанскими силовиками и российскими миротворцами".

Ректорат МГИМО 17 декабря сообщил об увольнении Александрова. "В эфире одного из телеканалов М.Александров, занимавший должность ведущего эксперта (0,5 ставки) Центра военно-политических исследований университета, допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства. […] Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета", - говорится в публикации на сайте МГИМО.

Сам Михаил Александров на своей странице во "ВКонтакте" 14 декабря опубликовал ссылку на аудиоинтервью RusArmInfo, а позднее - на сообщения в СМИ о своем увольнении из МГИМО. Сегодня на странице Александрова опубликована и ссылка на публикацию об объявлении в розыск Азербайджаном.

Политолог не сопроводил публикацию этих ссылок своими комментариями, но под публикацией о розыске ответил в комментарии на вопрос пользователя. "Вы призывали бомбить энергоотрасль Азербайджана?" – спросил в комментарии Евгений Погребняк. "Если они нападут на наших миротворцев", - ответил ему сегодня Михаил Александров.

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