Нальчане раскритиковали маршрутчиков за повышение цен на проезд

19 декабря 2022, 07:45

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Сразу в нескольких маршрутках, которые курсируют от Нальчика до местных сел, повысились цены на проезд, пожаловался в соцсети местный житель. Перевозчики регулярно увеличивают тарифы не проезд, но при этом качество обслуживания пассажиров продолжает оставаться на низком уровне, отметили в комментариях другие местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблему с общественным транспортом. Так, 28 марта 2021 года стало известно, что мэрия Нальчика из-за жалоб горожан расторгла договор с перевозчиком, который обслуживал три маршрута в село Белая Речка. Пользователи соцсети тогда отметили, что маршрутки ходили редко и всегда переполненными, однако были удобными и востребованными, а после прекращения перевозок добираться в город и обратно приходится на такси.

13 ноября в соцсетях распространилась информация о повышении цен на проезд в маршрутках Нальчика до 80 рублей. Часть комментаторов тогда объяснила рост тарифа увеличением стоимости топлива и запчастей, а другая часть потребовала, чтобы власти заменили частные маршрутки на муниципальные автобусы.

17 декабря в Instagram-паблике chestniy_nalchik* была опубликована жалоба от местного жителя на то, что в маршрутках Нальчика подорожал проезд. "Возник такой вопрос, почему подорожали цены на проезд? Неужели наши чиновники думают, что у нас в республике зарплаты, как в Москве, или пенсия прямо уж такая большая? <...> Ладно, мы не каждый день ездим в город, а как же студенты? А как же те люди, у кого их двое или трое?" – написал автор жалобы.

На 07.00 мск 19 декабря эта запись в Instagram-паблике chestniy_nalchik*, на который подписаны около 65,5 тысячи пользователей, набрала 199 отметок "нравится" и 43 комментария. Часть их авторов тоже раскритиковала повышение цен не проезд.

"Действительно, очень накладно, когда два студента", – пожаловалась anzelinaanzela1.

"Аргудан – Нальчик разом на 20 рублей подорожал проезд" – отметила sataneikhostova.

"Нарткала-Нальчик ничуть не лучше – на 15 рублей подняли. Это что такое, почему каждый год понимают? Как дети будут ездить на учёбу?" – задался вопросами пользователь miiissi07.

"Нарткала – Нальчик проезд 100 рублей", – уточнил пользователь nogerovam.

"Залукокоаже – Нальчик проезд 160 рублей", – отметил пользователь mb_1_9_7_3.

"И проезд Анзорей – Нальчик подорожал по неизвестным причинам. Почему?" – спросила madmuazel_00323.

Другая часть комментаторов пожаловалась на работу водителей общественного транспорта. "И это притом, что газ упал в цене, 17 рублей за литр. Каждая маршрутка на линии ездит на газе, экономно в сравнении с теми, кто на бензине. Как говорится всё для людей", – написал ramset23.

"У нас вообще их после 19.30 не найти. Маршруты №№7, 9, 19 перестают ездить вечером. Это в Нальчике, "Стрелка" конечная. Доезжают до магазинов, разворачиваются, выключают свет и уезжают. Люди что только до 19.00 живут? Как ни спросишь, только и дают ответ, линия моя, сам купил, сколько хочу, столько и езжу, либо просто молчат. Полный хаос и никакого нигде контроля", – пожаловался пользователь vacheron_constatin_02.

"Все указанные маршруты перевозок пассажиров муниципальные, т.е. их контроль возложен на районных чиновников – замглавы района по коммуникациям. Сам автобус, чей бы он ни был – общественный транспорт, а цены попросту не контролируются или по принципу "потерпят". А между тем прокуратура замалчивает, нужно обращаться к районному прокурору с вопросом, почему и на основании чего такие повышения цен на проезд в общественном транспорте", – считает artiomkhatukhov.

Некоторые другие комментаторы тоже призвали писать жалобы. "Просто надо писать на сайт президенту Путину", – отметил пользователь jaaaaaaaannnn.eeeet.

"Звоните сразу Путину, он решит этот вопрос". Вокруг оглянитесь, все дорожает, продукты, коммуналка, проезд, топливо", – подчеркнул пользователь _mr.kenway_.

"Подорожало все, к сожалению. И проезд не исключение", – согласился пользователь mad.djam_estet.

"Я приехала из Сочи, город который по дороговизне перепрыгнул Москву, и пошла в магазин за мясом [в Нальчике]. Цена дороже, чем в Сочи. Поехала в "Вестер Гипер", там ещё дороже. Республика, признанная в СКФО с самым низким уровнем доходов населения имеет цены выше, чем в городе-курорте. Кто контролирует цены?" – задалась вопросом elza123sede.

Другие комментаторы согласились с тем, что в Кабардино-Балкарии низкие зарплаты. "Минимальная оплата труда в Кабардино-Балкарии составляет 14 тысяч рублей. Попробуй, проживи на эти деньги", – написал пользователь lil18_h.

"Они думают, что мы получаем каждую неделю по 100 000 рублей", – сыронизировал пользователь kk197681.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 07.00 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно информации о повышении цен на проезд в общественном транспорте.

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