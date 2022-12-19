Карантин из-за гриппа и ОРВИ отменен в Калмыкии

19 декабря 2022, 06:50

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С 20 декабря в школах, средне-специальных и высших учебных заведениях Калмыкии возобновляются занятия, а также открываются детские сады.

Как писал "Кавказский узел", с 29 ноября в Элисте введен карантин в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ. В республике приостановлены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования для учеников первых-девятых классов, запрещены массовые мероприятия.

В Калмыкии с 20 декабря возобновляется учебно-воспитательный процесс с детских садах, школах, средне-специальных и высших учебных заведениях, пишет "Калмыкия-онлайн".

Решение об отмене карантина было принято в связи со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ, ранее в республике уже отменили карантин для учреждений дополнительного образования, детских центров и детских спортивных секций, а также сняты ограничения на проведение массовых мероприятий, сообщает РИА "Калмыкия".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 15 декабря в Северной Осетии из-за роста заболеваемости ОРВИ были закрыты на карантин 194 школы и 206 детских с садов, а в Кабардино-Балкарии переведены на дистанционное обучение 14% школ.

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