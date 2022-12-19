Сборные Грузии и Турции оштрафованы после инцидента на баскетбольном матче

19 декабря 2022, 04:53

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Международная федерация баскетбольных ассоциаций оштрафовала сборные Грузии и Турции за потасовку, которая произошла на матче Чемпионата Европы в сентябре. Также штрафы получили три игрока грузинской сборной и один турецкий баскетболист.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября на матче Чемпионата Европы по баскетболу между игроками сборных Грузии и Турции произошла потасовка. По словам вице-президента Федерации баскетбола Турции Омера Онана, после игры около раздевалки грузинский баскетболисты вновь напали на соперников, в драке приняли участие и грузинские полицейские.

Дисциплинарная комиссия Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА) завершила расследование инцидента, произошедшего в начале сентября во время матча между сборными Грузии и Турции, информируют 18 декабря "Новости-Грузия".

Обе стороны конфликта оштрафованы. Федерация баскетбола Грузии - на 40 тысяч швейцарских франков (почти 43 тысячи долларов), а федерация баскетбола Турции - на 15 тысяч швейцарских франков (16 тысяч долларов), сообщает championat.com.

Кроме того, оштрафованы игроки обеих команд. Капитан грузинской сборной Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков (более пяти тысяч долларов) и получил три года испытательного срока - в случае повторного нарушения он будет дисквалифицирован на два матча. Игрок сборной Грузии Гога Битадзе оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков (16 тысяч долларов) и получил три года испытательного срока - в случае повторного нарушения он пропустит пять матчей. Еще один игрок грузинской сборной Дуда Санадзе оштрафован на три тысяч швейцарских франков (чуть более трех тысяч долларов). Он также получил трехлетний испытательный срок - в случае повторного инцидента он пропустит один матч.

Наказан и турецкий игрок Фуркан Коркмаз. Дисциплинарная комиссия оштрафовала его на шесть тысяч швейцарских франков. Он также получил трехлетний испытательный срок и будет дисквалифицирован на три матча в случае повторного нарушения.

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