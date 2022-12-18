Участники акции в Ереване потребовали снять блокаду Нагорного Карабаха

18 декабря 2022, 22:59

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Жители Нагорного Карабаха организовали протестную акцию в Ереване с требованием открыть Бердзорский коридор и прервать блокаду. Они заявляют, что в Нагорном Карабахе уменьшились запасы продовольствия и медикаментов.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 18 декабря дорога оставалась закрытой седьмые сутки.

Застрявшие в Армении из-за блокирования азербайджанцами единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, жители непризнанной республики организовали протестную акцию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Акция прошла на Площади Республики в Ереване. Ее участники скандировали "Арцах!", "Откройте дорогу жизни!", "Остановите агрессию Азербайджана!", пели гимн Республики Арцах и держали в руках плакаты "Остановите этнические чистки в Арцахе!", "Создание подобной гуманитарной катастрофы - это фашизм!","Нет медицины", "Нет дороги жизни".

Участница акции Оксанна Балаян призвала всех, независимо от этнической принадлежности, присоединиться к протесту и сделать все, чтобы не позволить осуществить геноцид и этнические чистки в Арцахе. "Я имею право жить", - заявила Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

Блокада Арцаха приведет к гуманитарной катастрофе, уверена беженка из Гадрута Ани Аракелян. Студенты вузов в Ереване в связи с блокадой Арцаха ежедневно проводят протестные акции у зданий разных посольств в Армении и офисов международных структур, отметила она.

"Это наше давление на международные структуры, также как и давление этих международных структур на Азербайджан заставило Баку восстановить подачу газа в Арцах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Аракелян.

Напомним, вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику. С 14 декабря в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". Подача газа возобновлена, однако дорога продолжает оставаться закрытой, сообщил 16 декабря госминистр Рубен Варданян.

Нагорный Карабах седьмой день в тотальной блокаде и с каждым днем сокращаются запасы продовольствия и медикаментов, отметил участник акции, врач по профессии, не назвавший свое имя. "120 тысяч людей с каждым днем сокращают свое питание, получают меньше медикаментов, семьи разделены, дети не могут попасть к родителям, а родители - к детям, больных невозможно перевезти в Ереван, круг сужается", - заявил он.

"Уже сейчас заканчиваются детское питание, детские предметы гигиены, продовольствие, медикаменты, особенно обезболивающие средства. Я не знаю, сколько еще Арцах может продержаться, но если коридор не откроют, катастрофа неизбежна", - заявил врач корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания заявили 15 декабря, что несколько машин российских миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом трех независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения, сообщило "Мейдан ТВ".

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Армине Мартиросян