Стали известны подробности дела Шарипа Байсагурова

18 декабря 2022, 23:58

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Житель Краснодара Шарип Байсагуров в социальной сети опубликовал пост, в котором поддержал военнослужащих, отказавшихся принимать участие в специальной военной операции. Суд счел, что его слова дискредитируют вооруженные силы РФ.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября стало известно, что в отношении жителя Краснодара Шарипа Байсагурова было заведено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Оно поступило в Прикубанский районный суд Краснодара.

Из материалов дела следует, что Шарип Байсагуров в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал пост с фотографией баннера, на котором размещены списки военнослужащих мотострелковой казачьей бригады, отказавшихся исполнять боевые задачи на Украине. В комментарии к фото он охарактеризовал военнослужащих "красавцами", призвав их не обращать внимание на неадекватные оценки, со ссылкой на материалы дела сообщает сегодня ОВД-инфо*.

В суде он признал вину. Прикубанский районный суд оштрафовал Байсагурова на 30 тысяч рублей, информирует издание.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. По словам адвокатов, статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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