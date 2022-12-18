Фото с пацифистским плакатом в соцсетях привело к штрафу жителя Новороссийска

18 декабря 2022, 21:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Протокол по статье о дискредитации военных составлен на жителя Новороссийска после того, как он опубликовал пост об одиночном пикете с плакатом с пацифистским призывом.

Несмотря на заблюренное на снимке лицо, силовики установили его личность – на работу к новороссийцу приехали сотрудники ФСБ, доставившие его в уголовный розыск, сообщает ОВД-Инфо*.

Житель Новороссийска рассказал, что рассказал, что силовики написали за него признательные показания и не отпускали из отдела, информировало издание.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. Статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Как заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты, статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре силовики задержали жителя Новороссийска, подозреваемого в повреждении нескольких автомобилей с символикой военной операции.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.