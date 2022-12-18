Жители грузинского поселка пожаловались на отсутствие воды

18 декабря 2022, 20:01

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В дома поселка Верхвеби около Гори уже пятые сутки не подается вода, заявили жители поселка на акции протеста. Водоснабжение прервано в связи с аварией, пояснили в обслуживающей компании.

Жители поселка Верхвеби в пригороде Гори провели сегодня акцию протеста с требованием возобновления подачи питьевой воды. Участники акции заявили, что живут без воды уже пятые сутки. По их словам, отключения водоснабжения часто происходили и раньше, но на такой долгий срок подача воды прекращена впервые, сообщает "Новости-Грузия".

Протестующие перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме, информирует сегодня на своем сайте грузинская служба "Радио Свобода". Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой видны около двух десятков людей разного возраста, в том числе женщины с детьми на руках, выстроившиеся поперек проезжей части поселковой дороги.

По данным обслуживающей компании, подача воды примерно 1600 потребителям в Верхвеби временно ограничена из-за отказа оборудования в Каралети. Ремонтные работы ведутся, но срок их окончания пока неизвестен, пишет издание со ссылкой на заявление компании.

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