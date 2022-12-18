Министр ЖКХ Ставрополья арестован по делу о мошенничестве

18 декабря 2022, 15:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд постановил арестовать на два месяца бывшего министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко, подозреваемого в мошенничестве с госконтрактами и хищении 13,5 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в марте стало известно, что первый замминистра ЖКХ Ставрополья Евгений Маслов стал подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2020 году он допустил завышение цены госконтрактов на проведение дезинфекции во время пандемии, а подрядчик был определен до подготовки закупочных процедур. Из 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета региона на оплату работу, не менее 15 миллионов рублей были похищены, предположили следователи.

Бывший министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Ленинского райсуда Ставрополя "Блокнот-Ставрополь".

По версии следствия, минитерством были заключены госконтракты с заведомо завышенной стоимостью работ по проведению в крае дезинфекционных мероприятий, связанных с распространением коронавируса. В итоге подрядчику были перечислены 45 миллионов рублей, при этом стоимость услуг была завышена на 13,5 миллиона рублей, говорится в публикации на сайте суда.

"Как полагает следствие, похищенными денежными средствами министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края М., а также иные лица, распорядились по собственному усмотрению, чем причинили бюджетной системе Российской Федерации материальный ущерб на указанную сумму. Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому М. меру пресечения в заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 15.02.2023", - сообщил суд.

По данным источника, 16 декабря у Романа Марченко прошли обыски. Источник предположил, что они связаны с делом замминистра Евгения Маслова, сообщил в тот же день NewsTracker.

Марченко занимал пост министра с 2016 по 2022 год, летом этого года он ушел с должности по собственной инициативе, пишет издание.

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