Участники перформанса в Кутаиси потребовали возвращения парламента

18 декабря 2022, 13:54

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Перенос парламента в Тбилиси лишил Кутаиси перспектив развития, заявили организаторы акции-перформанса около здания бывшего парламента в Кутаиси.

Как писал "Кавказский узел", до 2019 года работа парламента проводилась в Кутаиси, за исключением комитетских слушаний и заседаний бюро, которые проходили в Тбилиси. В конце сентября 2018 года было объявлено о полном возвращении парламента в Тбилиси с весенней сессии 2019 года. Это вызвало недовольство оппозиции и жителей Кутаиси, которые проводили акции протеста против возвращения парламента в столицу.

Парламент Грузии перевели из Тбилиси в специально выстроенное здание в Кутаиси осенью 2012 года, соответствующие поправки в Конституцию были приняты по инициативе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Перенос парламента в Кутаиси должен был стать началом децентрализации власти, но этого не произошло, заявила в 2018 году депутат от "Единого национального движения" Саломе Самадашвили. "Ожидался перенос и других ведомств. В реальности парламент так и не был полностью перенесен в Кутаиси. Этот процесс [пришедшая к власти партия] "Грузинская мечта" приостановила еще в 2012 году", - констатировала она.

Активисты в Кутаиси провели акцию-перформанс перед зданием бывшего парламента. Они заявили, что лишение Кутаиси статуса парламентского города лишило его и перспектив развития.

Участники перформанса прошли с чемоданами по дорожке, символически показывая, что жителям Кутаиси приходится собирать чемоданы и покидать город, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Гражданское движение «Оставьте парламент в Кутаиси» обвинило правящую партию «Грузинская мечта» в «политическом ограблении» города и потребовало децентрализации государственных институтов, информирует издание.

Видео с места акции опубликовано сегодня на странице издания Info Imereti в Facebook*. На кадрах 40-секундного ролика видно, что в акции приняли участие несколько десятков мужчин и женщин разного возраста. Люди с дорожными сумками и чемоданами поочередно проходили по красной дорожке к символическому выходу.

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