Азербайджан отчитался о масштабах гуманитарной помощи для Украины

18 декабря 2022, 05:09

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Часть партии из 45 трансформаторов и 50 генераторов, которые в качестве гуманитарной помощи направил Азербайджан, прибыла на Украину, всего же Азербайджан направил гуманитарную помощь на сумму более 17 миллионов долларов.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря власти Азербайджана направили на Украину 45 трансформаторов и 50 генераторов в качестве гуманитарной помощи для восстановления энергоснабжения страны.

5 июля из Баку в Варшаву отбыл самолет с 50 тоннами гуманитарного груза от властей азербайджанского города Сумгаит, предназначенным для жителей украинского города Черкассы. 21 апреля правительство Азербайджана направило на Украину 170 тонн гуманитарной помощи, а неделей ранее в аэропорт Кишинева были доставлены 29 тонн медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи. 19 марта партию гуманитарной помощи объемом 30 тонн жителям Киева отправила мэрия Баку. 12 марта Азербайджан направил на Украину продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро.

Часть партии из 45 трансформаторов и 50 генераторов, которые были отправлены ОАО "Азерэнержи", прибыла в Украину. Об этом сообщил 17 декабря временный поверенный в делах Азербайджана на Украине Сабир Рзаев.

Прибывшее электрооборудование было передано властям Украины в Черновицкой области, по словам представителя министерства энергетики Украины Луция Петровича, оно будет направлено в Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Черниговскую области, пишет oxu.az.

По его словам, всего Азербайджан доставил на Украину гуманитарную помощь на общую сумму почти 30 миллионов манатов (более 17 миллионов долларов), сообщает "Тренд".

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