Власти Кубани отчитались о демонтаже подъездов разрушенного при падении Су-34 дома в Ейске

18 декабря 2022, 01:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Завершены работы по демонтажу наиболее разрушенного при падении самолета Су-34 самолета третьего подъезда девятиэтажки в Ейске, демонтированы также квартиры четвертого подъезда с девятого по шестой этаж.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения самолета, завершится весной 2023 года. Он отметил, что третий подъезд будет разбираться полностью, второй и четвертый - частично. По данным властей Ейского района, демонтаж подъездов дома, разрушенного при падении самолета Су-34, планировалось демонтировать с 6 по 11 декабря.

17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным на 3 ноября, в больнице оставались двое пострадавших в результате крушения самолета.

Квартиры четвертого подъезда с девятый по шестой этаж демонтированы в четвертом подъезде пострадавшего при падении самолета Су-34 дома в Ейске, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в Telegram.

Оперштаб сообщил также что начались работы по сбору и вызову строительного мусора. По данным местных властей, завершен разбор наиболее пострадавшего третьего подъезда.

По данным местных властей, в рамках работ, начатых 7 декабря, планируется полностью разобрать подъезды с первого по четвертый, после чего начнутся работы по их восстановлению, пишут "Кубанские новости".

Семьям погибших при крушении самолета в Ейске власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. К 1 ноября 230 жителей дома получили по 100 тысяч рублей за утрату имущества, отчитался оперштаб Краснодарского края. 10 ноября районные власти сообщили, что компенсации в 10 тысяч рублей получили 819 из 870 подавших заявки жителей Ейска, пострадавших от падения самолета, остальным заявителям отказано в выплатах либо предложено собрать дополнительные документы.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.