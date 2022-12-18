Лишь половина семей сельчан из Истхиви добилась выплаты за разрушенные дома

18 декабря 2022, 00:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Компенсации за разрушенные дома получили лишь 55 семей из 106, чьи дома были разрушены в селе Истхиви Чиатурского муниципалитета, заключила правительственная комиссия. Представитель компании "Грузинский марганец", которую сельчане обвинили в разрушении домов, сообщил, что в разрушении домов вины компании нет.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта в селе Итхвиси Чиатурского муниципалитета сошел оползень, из-за которого около двух десятков домов было разрушено и повреждено. Национальное агентство по окружающей среде опубликовало отчет о причинах оползня, однако, как утверждают неправительственные организации, в нем не упомянута деятельность горнодобывающей компании Georgian Manganese, которая может быть причастна к появлению оползней. Жители Исхиви провели 15 ноября акцию протеста, на которой обвинили Georgian Manganese в разрушении их домов.

Жители села Ихвиси Чаутарского с компанией "Грузинский марганец" завершились 16 декабря безрезультатно.

106 семей, проживающих в Итхвиси, требуют достойной и адекватной компенсации от компании и государства. Они утверждают, что в марте 2022 года их дома были разрушены из-за горных работ, которые проводила «Грузинский марганец». Компания не признает своей вины в случившемся, а государство предлагает местным жителям такие компенсации, что купить альтернативное жилье невозможно.

Специальный управляющий «Грузинского марганца» Николоз Чиковани встретился с жителями Итхвиси. Как рассказал 17 декабря «Батумумели» житель Итхвиси Зураб Гогатишвили, на собрании жители Итхвиси представили документы, подтверждающие, что компания занималась добычей марганца под территорией села.

«Какую бы документацию мы ни предъявляли и не говорили им, от "Грузинского марганца" ответа нет», — рассказал «Батумелеби» местный житель Гогатишвили.

По его словам, на встрече вместе с представителями компании присутствовал мэр Чиатура Гиви Модебадзе. После встречи жители сказали мэру, что все село приедет в Тбилиси, в Госканцелярию. Мэр Чиатура попросил у жителей Итхвиси время.

Как сообщила мэрия Чиатура на своем сайте, «правительственная межведомственная комиссия завершила работу и выделила из государственного бюджета более 2 000 000 лари в качестве компенсации 55 семьям, пострадавшим от потери земельного массива в селе Итхвиси.

Согласно заключению правительственной межведомственной комиссии, в селе Итхвиси развитие оползневых процессов вызвало расслоение массива суши. Специально созданная комиссия проработала четыре месяца и признала пострадавшими 55 семей, которым из республиканского бюджета в качестве компенсации было выделено более 2 000 000 лари (приблизительно 750 долларов США).

«На основании заключения специальной комиссии 55 из 106 семей было выделено более двух миллионов лари. Мы находимся в постоянном контакте с населением, и некоторые из них принимают указанную сумму, а некоторые отказываются ее принимать. Как выясняется, у населения есть замечания по заключению экспертов, в этом случае они могут подать заявку на проведение независимой экспертизы", - сказал в беседе с журналистами мэр города Гиви Модебадзе.

Вывод государственной комиссии раскритиковали три неправительственные организации – «Центр социальной справедливости», «Молодые адвокаты» и «Зеленая альтернатива.

По словам мэра Чиатура, местные власти выселили 20 семей из опасной зоны из села Итхвиси в апреле месяце, сразу после развития оползня, и им до сих пор платят квартплату за квартиру. Также было добавлено более 10 семей, и продолжается процесс поиска квартир, чтобы они могли жить в безопасности. В этом случае арендную плату будет оплачивать местное самоуправление, а остальные семьи на данном этапе не проживают в селе, поэтому отказались от аренды квартиры.

Сегодня мэр Чиатура Гиви Модебадзе встретился с жителями Итхвиси в административном здании муниципалитета. В свою очередь пострадавшие, проживающие в селе Итхвиси, обратились к мэру за помощью в организации встречи с геологами, экспертами и представителями ООО «Грузинский марганец». Мэр муниципалитета пообещал помочь им в проведении указанной встречи.

Правительственная межведомственная комиссия работала четыре месяца. В состав комиссии вошли геофизики, геологи, представители Национального бюро судебных экспертиз имени Левана Самхараули и различных ведомств.

«В заключении написано, что это не оползень, это проседание. Что бы это ни было, будь то «Грузинский марганец» или государство, факт в том, что мы жертвы.", - говорит Зураб Гогатишвили.

В марте 2022 года один участок села Итхвиси, где проживает 106 семей, потеряли свою землю. В результате полностью или частично разрушено 55 домов. 51 дом находится в опасной зоне и имеет трещины разного размера.

Дом одного жителя Жоры Мегрелишвили провалился под землю примерно на 40 метров в глубину.

«В зоне разрушения находятся 106 семей, 55 из них выселены, проведена оценка их имущества. Всего подлежат выселению все 106 семей», — говорит он. Дом Зураба, как и дом его односельчан, разваливается.

Жители села Итхвиси обвиняют компанию «Грузинский марганец» в полном или частичном разрушении их домов. Местные жители, оказавшиеся в опасной зоне, рассказывают, что их личное имущество — дома и земля — пострадало от добычи полезных ископаемых компании.

В мае 2017 года грузинский суд лишил иностранных владельцев и директора «Грузинского марганца» права на управление предприятием за нанесение ущерба окружающей среде в размере 416 млн лари и передал его специальному администратору Николозу Чиковани, сообщает "Радио Тависуплеба".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.