Прокуратура заявила о нарушениях в подаче воды жителям села Черекского района

17 декабря 2022, 18:31

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Водоснабжение села Безенги было нарушено вследствие бездействия местных властей, не заключивших с поставщиком договор о водоснабжении, что создало угрозу здоровью жителей, заявила прокуратура Черекского района.

Прокуратура Черекского района во время проверки нашла нарушения в организации водоснабжения жителей сельского поселения Безенги. По версии ведомства, местная администрация бездействовала и не определила гарантирующего поставщика питьевой воды, а также не заключила концессионное соглашение "в отношении объектов водоснабжения и водоотведения".

Это "создает угрозу безопасности здоровья населения сельского поселения и неопределенного круга лиц", говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале прокуратуры Кабардино-Балкарии.

По данным на 1 октября 2021 года, в сельском поселении Безенги насчитывалось 1262 жителя, информирует сайт Росстата.

"Прокуратурой района в Черекский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании местной администрации заключить договор с гарантирующим поставщиком питьевой воды о водоснабжении и водоотведении в с. п. Безенги. Исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении. По состоянию на 18.20 мск, комментариев под ним нет.

Администрация Черекского района, по состоянию на 18.20 мск, не прокомментировала на своем сайте и в телеграм-канале заявление прокуратуры.

"Кавказский узел" писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с подачей воды. Так, в ноябре 2021 года жители села Псыгансу Урванского района заявили, что систематически наблюдаются перебои с водоснабжением, а власти не могут решить эту проблему. О перебоях с подачей воды в своем селе они жаловались и годом ранее.

В мае 2021 года жители Нартана пожаловались, что проблема с подачей воды, которая раньше возникала только летом, обострилась после того, как в селе поменяли трубы водопровода. Администрация Нартана заявила, что планирует в 2022 году пробурить новую скважину, и что это поможет решить проблему нехватки воды. 12 июля пользователи соцсети отметили, что проблема с водой в Нартане осталась нерешенной.

19 января власти Кабардино-Балкарии отчитались, что в республике за три года в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" был построен 51 объект водоснабжения. Местные жители в ответ на этот отчет указали в соцсети на нерешенные проблемы с водой в республике.

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