Прокурор потребовал допроса потерпевшего по делу Мусаевой

17 декабря 2022, 12:59

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Представитель прокуратуры на заседании суда в Грозном потребовал учесть мнение потерпевшего перед приобщением к делу Заремы Мусаевой выводов эксперта, противоречащих версии обвинения. Суд согласился допросить силовика, в нападении на которого обвиняется Мусаева.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения, подтвердив свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения. Мусаева заявила, что на полицейского не нападала и потерпевшего участкового не видела.

Суд в Грозном с июня рассматривает дело Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, которая обвиняется в применении насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). 2 декабря суд продлил срок ее ареста до 12 февраля 2023 года. Понятые на допросе в суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, а со статистами они виделись до процедуры, эти факты исключают опознание, заявил 29 сентября адвокат Александр Караваев.

16 декабря прошло очередное заседание суда в Грозном, на котором присутствовали адвокаты Александр Немов, Александр Савинов и юрист "Команды против пыток" Константин Гусев, сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток".

Защитники Мусаевой попросили суд приобщить к материалам дела результаты повторной экспертизы сотрудника полиции Магомеда Абдулхамидова, обвинившего Мусаеву в нападении. Утверждение Абдулхамидова о том, что Мусаева расцарапала ему лицо, было поводом для обвинения Заремы Мусаевой.

Согласно выводам эксперта, у полицейского нет описанных травм и вреда здоровью. "Ссадины лица у Абдулхамидова М.С-А., как каждая в отдельности, так и в совокупности не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека", - приводится в публикации цитата из данных повторной экспертизы.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда России, суд обязан приобщить заключение эксперта к материалам дела в качестве доказательства. Однако представитель обвинения выступил против приобщения данных экспертизы без учета мнения потерпевшего, сообщил адвокат Александр Немов.

"Зампрокурора республики вдруг вспомнил, что ему нужно мнение потерпевшего Абдулхамидова (тот не явился), хотя в начале процесса этот же прокурор уверенно просил суд провести заседание без участия потерпевшего", - приводятся в публикации его слова.

В связи с этим суд отложил заседание и рассмотрение ходатайства защиты до явки сотрудника полиции. Предположительно, заседание назначено на 11.30 мск 22 декабря, сообщили правозащитники.

"Разумеется, обстоятельства, на которые мы указываем, имеют крайне важное значение для уголовного дела Заремы Мусаевой", - приводится в публикации краткий комментарий адвоката Александра Савина.

Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, по состоянию на 12.55 мск 17 декабря, не прокомментировал заседание суда в своем телеграм-канале и не сообщил в нем новых сведений о деле и состоянии здоровья Заремы Мусаевой.

Согласно карточке дела на сайте Ленинского райсуда Грозного, с 1 декабря по 16 декабря других заседаний не было: намеченное на 15 декабря заседание было отложено. Итоги заседания, прошедшего 16 декабря, в карточке дела не отображены. Нет в ней, по состоянию на 12.55 мск 17 декабря, и информации о дате следующего заседания.

Напомним, 20 января Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.