Кубанский силовик осужден за торговлю наркотиками и боеприпасами

17 декабря 2022, 12:02

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Суд приговорил к девяти годам заключения бывшего оперуполномоченного отдела МВД по Мостовскому району Краснодарского края, признав его виновным в незаконной торговле наркотиками в значительном размере, а также боеприпасами.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля 2017 года стало известно, что двое оперуполномоченных отдела МВД по Мостовскому району Краснодарского края были заподозрены в незаконной торговле наркотиками, боеприпасами и в мошенничестве. Полицейские были объявлены в розыск.

Суд в Лабинске признал виновным 32-летнего бывшего оперуполномоченного отдела МВД по Мостовскому району в незаконной торговле наркотиками в значительном размере, а также торговле боеприпасами с использованием служебного положения.

"Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, которые ему надлежит отбывать в колонии строгого режима", – сообщило вечером 16 декабря на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в октябре 2016 года подсудимый, который в то время работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела МВД по Мостовскому району, решил вместе со своим коллегой повысить показатели работы. С октября по декабрь 2016 года они купили наркотики в значительном размере и 45 патронов к охотничьему оружию. В январе 2017 года силовики купили еще 30 патронов. Далее они, используя служебное положение, через посредника продавали наркотики и патроны местным жителям, которых затем задерживали.

Когда силовики попали в поле зрение следователей, то скрылись, и им обоим было заочно предъявлено обвинение. Также они заочно были арестованы. Местонахождение одного из силовиков стало известно в апреле 2021 года, розыск второго бывшего полицейского продолжается,сказано в сообщении.

Комментариев от представителей осужденного бывшего силовика не поступало. На 11.40 мск 17 декабря на сайте управления МВД по Краснодарскому краю нет комментариев относительно приговорила суда.

"Кавказский узел" также писал, что 22 сентября стало известно, что суд приговорил к четырем годам заключения замначальника отдела ГИБДД в Апшеронском районе, признав его виновным в получении 100 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы.

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