Пользователей соцсети возмутил размер прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии

16 декабря 2022, 23:09

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В 2023 году прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии вырастет на 3,2%, для пенсионеров он составит чуть более 13 тысяч рублей, сообщило правительство республики. Этой суммы недостаточно для жизни в условиях инфляции и роста цен на услуги ЖКХ, отметили пользователи Instagram*.

Власти Кабардино-Балкарии сегодня озвучили, на сколько в 2023 году в республике возрастет прожиточный минимум. Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии Алим Асанов отметил, что величина прожиточного минимума на душу населения в КБР в 2023 году увеличится по сравнению с текущим годом на 3,2%. "На душу населения в 2023 году величина прожиточного минимума составит – 15381 рублей, для трудоспособного населения – 16765 рублей, для пенсионеров 13228 рублей, для детей 16769 рублей", - процитировало слова министра РИА "Кабардино-Балкария".

Новость об этом перепостил Instagram*-паблик "ЧП/Нальчик, КБР", на который подписаны 337 тысяч человек. К 23.05 мск публикацию прокомментировали 69 человек.

"Пенсионерам меньше всех досталось. Видимо, мы воздухом должны питаться", - посетовала chochaevazukhra. "А что, пенсионеры меньше что ли должны кушать? Или им не надо платить ЖКХ?" - поинтересовалась afiian.aloeva. "Услуги ЖКХ на 11,2% повысили, а прожиточный на 3,2%. Вам не стыдно?" - возмутилась khadzegovaraia. "Хотя бы на величину инфляции можно же увеличить эти выплаты. Если не можете этого сделать, тогда остановите эту инфляцию. Сократите свой раздутый бюджет чиновников", - предложила boljaneta. "Услуги ЖКХ добавили, а доплаты люди не получили, вы издеваетесь", - высказался пользователь shapki_nalchik_9999. "Надо в Москву писать, прямо Путину", - отметила karmokovakhuranova.

"В 2023 году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля", - сообщило сегодня ТАСС.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.