16 декабря 2022, 19:17
Азербайджан заявил об обстреле позиций
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Подразделения азербайджанских военных обстреляны на границе с Армений и в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Эта информация не соответствует действительности, возразило военное ведомство Армении.
Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают регулярный обмен обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии после сентябрьской эскалации пограничного конфликта. 15 декабря Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией и в Агдамском районе, заявило Минобороны страны. Армянское военное ведомство назвало это сообщение дезинформацией.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций. "16 декабря с 17:20 (16.20 по мск) до 18:15 (17.15 по мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Готурбулаг Чемберекского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении – Прим. "Кавказского узла") с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гёйялли Гедабекского района и Зяйлик Кельбаджарского района», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, распространенном вечером 16 декабря.
Кроме того, "16 декабря с 16:05 до 18:00 (с 15.05 до 17.00 мск) члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Ходжавендском (армянское название Мартуни, - Прим. "Кавказского узла") направлении", указано в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".
Минобороны Армении назвало информацию военного ведомства Азербайджана не соответствующей действительности.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"