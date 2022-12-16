Инцидент с детьми уроженки Дагестана обернулся требованием родственников об опеке

16 декабря 2022, 14:15

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Дети уроженки Дагестана Нины после отказа жить с матерью пока находятся в реабилитационном центре, рассказал отец детей, озвучив планы назначить опекунами своих родственников. Несмотря на ограничение отца в родительских правах, он также имеет право на опеку, отметил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря Следственный комитет отчитался о доследственной проверки сообщения о том, что в Калининграде трое несовершеннолетних детей закрылись в квартире на четвертом этаже и угрожали выпрыгнуть из окна, объяснив, что мать "систематически применяет к ним насилие". Детей удалось уговорить покинуть квартиру, с ними работают следователи, сообщил Следком. В соцсети "ВКонтакте" была размещена публикация о том, что дети вместе с дедушкой и местным имамом находятся в прокуратуре Калининградской области. На видео, прикрепленном к публикации, имам заявил, что, пока будут идти разбирательства, дети помещены в реабилитационный центр.

В марте 2021 года суд удовлетворил требование жительницы Дагестана Нины об опеке над этими детьми, а 16 июля был удовлетворен ее иск об ограничении в родительских правах отца детей, с которым она разведена. 14 октября того же года дети были переданы матери. Перед этим отец детей Магомед пытался добиться заступничества властей Чечни в конфликте с бывшей супругой, но в итоге после разговора с чеченскими силовиками и приставами передал детей Нине. Магомед заявил тогда, что намерен восстановить родительские права в полном объеме. Претензии бывшей супруги он назвал необоснованными. "Дети мои сами инициативу проявили: вызвали меня из Москвы, просили забрать. Дети жаловались, что матери дома не бывает, иногда ночами. Поэтому я и хотел забрать их в Москву, сделать там прописку. Но судебные разбирательства помешали этому. Нина говорила, что я видеться [с детьми] не давал. Я давал видеться – всегда приходила она к моим родителям с 2012 по 2017 год. Не было препятствий. Ее накрутили, или она сама себя накрутила под влиянием каких-то феминисток", - сказал он в октябре 2021 года "Кавказскому узлу".

Дети долгое время жили в Калиниграде с бабушкой и дедушкой, родителями Магомеда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец детей Магомед, который находится за границей, так как, по его словам, его ранее объявили в федеральный розыск.

По его словам, в ближайшие 10 дней прокурор вынесет решение о дальнейшем местопребывании детей. "Мы предложили, чтобы дети жили у бабушки с дедушкой, где они сами хотят жить. Там их любят, там им хорошо и комфортно жить. Одновременно будем оформлять опеку над детьми со стороны моих родителей", - сказал он.

Реабилитационный центр, куда поместили детей, это "нейтральная зона", пояснил Магомед. "СК и прокуратура поместили их туда. Причем сами дети не хотели, были очень в нервном состоянии. С трудом их уговорили. Сначала их вывезли в прокуратуру и они рассказали всё, что произошло. А потом поместили в реабилитационный центр. Чтобы мать не раздражала их, пока будут решать, куда их передать", - рассказал он.

Магомед предполагает, что вопрос о месте пребывания детей будет решён до новогодних каникул. "Дети хотели с 4-го этажа спрыгнуть, и говорят: если оставите здесь, то спрыгнем. Сложно допустить, чтобы оставили в такой ситуации с матерью", - сказал мужчина.

По его мнению, история их семьи после огласки получила неверную трактовку. "В Дагестане всякие феминистические группы дезинформировали, что я абьюзер и тому подобное, что дети только с матерью должны быть. А дети тогда уже кричали, просили, чтобы их оставили с отцом, с бабушкой и дедушкой. Но мнение детей не учли. А сейчас детей довели... И хотят дети всего лишь опять жить с бабушкой и дедушкой. Я надеюсь, что хотя бы сейчас детский призыв будет услышан", - сказал он.

Мать детей Нина отказалась прокомментировать ситуацию. "Никаких комментариев", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанская журналистка и активистка Светлана Анохина, которая сейчас находится за рубежом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что также не получила комментариев от Нины. "Я с ней на связи. Но комментировать она ничего не хочет", - сказала Анохина.

Она подтвердила, что дети находятся в реабилитационном центре. "Вначале их опросили в прокуратуре. И надо понимать, что передать детей бабушке и дедущке, которые не являются официальными опекунами, нельзя. А отец этих детей ограничен в родительских правах", - сказала Светлана Анохина, добавив, что мать детей "безусловно, должна нести ответственность за то, что происходит".

Журналистка сочла странной быструю реакцию бабушки и дедушки детей на ситуацию. "Как они быстро туда успели приехать. Дети забаррикадировались, а там уже бабушка с дедушкой. Наверное, это было подготовлено. Что не отменяет права детей выразить своё желание и нежелание, например, жить с мамой", - сказала она.

Анохина уточнила, что беседовала и с имамом из Калиниграда. "Он заверил, что за детьми присматривают, о них заботятся. Их никто не передаст той же Нине бесконтрольно. Нужно разбираться, потому что такая эскапада детей говорит о том, что там не всё ладно. Нужно узнать, что послужило причиной, есть ли свидетельства насилия со стороны матери", - сказала журналистка.

Участие имама в ситуации с детьми обусловлено активностью дагестанской общины в Калининграде, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. "Естественно, наиболее авторитетными являются имамы. Поэтому они и были привлечены для помощи в урегулировании ситуации", - сказал он.

Юрист подтвердил право Магомеда на опеку

Отец вправе решать вопрос о месте жительства детей в такой критической ситуации, как и другие стороны дела, указал адвокат по семейному праву Александр Инютин, не участвующий в деле Магомеда и Нины. "Это может [сделать] отец детей. Кроме того, имеет право прокуратура", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, публичное заявление детей о нежелании жить с матерью или желании жить в другом месте может стать поводом для прокурорской проверки. "Тем более, если это прозвучало в СМИ. Должна быть прокурорская проверка. Но без участия отца невозможно решить проблему. Прокурор может в данном случае решить передать детей или отцу, или в соответствующее детское учреждение, если отец не заявит о желании забрать детей", - пояснил Александр Инютин.

При этом ограничение отца в родительских правах не создает препятствий для его участия, указал адвокат. "Он имеет право взять детей под свою опеку. Ведь он не лишён родительских прав. Тем более, ограничение родительских прав можно снять по суду", - отметил Инютин.

По его мнению, бабушка и дедушка также могут взять детей к себе. "В случае невозможности со стороны отца предоставить [детям] место жительства, это могут сделать его родители, но они должны оформить опеку над детьми", - уточнил адвокат.

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