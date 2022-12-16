Руслан Нарушев получил третий штраф за дискредитацию армии

16 декабря 2022, 11:41

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В Волгограде к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ привлечен Руслан Нарушев. Это третий штраф на активиста по данной статье.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Волгограда Руслан Нарушев был оштрафован на 85 тысяч рублей за размещение двух баннеров, надписи на которых суд счел дискредитирующими армию. 6 октября Нарушев на Комсомольском мосту в Волгограде, развесил баннер с надписью, дискредитирующей использование вооруженных сил РФ. Также 14 ноября на склоне лесопосадки со стороны Мемориального комплекса "Мамаев курган" Нарушев установил баннер, надпись на котором также признана судом дискредитирующей российскую армию. Сам Нарушев отказался признавать вину.

Тракторозаводской районный суд Волгограда счел, что листовка форматом А4, прикрепленная дверь районной администрации, дискредитирует военных. Это листовкой, по мнению суда, Нарушев «в публичной форме подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР». Текст листовки в решении суда не цитируется, сообщило сегодня издание V1.

В результате Руслан Нарушев оштрафован на 40 тысяч рублей, со ссылкой на релиз объединенной пресс-службы судов сообщила "Волгоградская правда".

Напомним, что основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали адвокаты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.