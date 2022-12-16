Нагорный Карабах отверг обвинения Азербайджана в обстрелах

16 декабря 2022, 08:02

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Информация Минобороны Азербайджана об обстрелах с карабахской стороны не соответствует действительности, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря Минобороны Азербайджана дважды сообщило об обстреле своих позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Оба сообщения Минобороны Азербайджана о стрельбе по азербайджанским позициям со стороны подразделений Армии обороны не соответствуют действительности, заявила пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха.

Ведомство назвало эти сообщения дезинформацией, сообщает сегодня NEWS.am.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

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