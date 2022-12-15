Жители посёлка под Новороссийском потребовали демонтировать две вышки сотовой связи

15 декабря 2022, 13:58

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Жители посёлка Васильевка в Приморском районе Новороссийска потребовали от властей демонтировать две вышки сотовой связи. По их мнению, излучение от вышек несет вред здоровью людей, также они пожаловались, что сооружения были установлены вопреки протестам людей.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Краснодарского края неоднократно выступали против установки вышек сотовой связи. Так, 7 июля 2020 года жители поселка Скелеватский в Красном Сулине провели акцию протеста против установки такой вышки вблизи их домов. Приехавшие на место полицейские рекомендовали приостановить строительство.

Жители посёлка Васильевка в Приморском районе Новороссийска записали ролик, на кадрах которого одна из жительниц рассказала, что вопреки протестам людей в посёлке были установлены две вышли сотовой связи.

На кадрах ролика, который был сегодня опубликован в YouTube, показаны около десятка человек, на заднем фоне видна вышка сотовой связи. Одна из жительниц поселка держит в руках документы.

"Все жители посёлка Васильевка против были, когда вышки устанавливали. Две недели на месте этих вышек дежурили активисты и казаки, и всё-таки эти вышки установили. Ночью, без ведома жителей", – сказала жительница.

Жители поселка сделали запрос в Минфин о регламенте установки вышек сотовой связи, на что получили ответ, что они должны устанавливаться около жилых домов только с разрешения людей, которые в них проживают. "Ни у кого данного разрешения не было запрошено", – сказала женщина.

"Просим демонтировать эти вышки, убрать их от детских площадок и от наших домов, так как они несут вред здоровью. У нас люди болеют, кровь идет из носа, давление повышенное. Согласно Земельному кодексу, эти вышки должны стоять за пределами населенных пунктов", – добавила она.

По её словам, все жители поселка поставили свои подписи под требованием о демонтаже вышек сотовой связи.

Активистка из Васильевки Олеся Камаева рассказала, что от одной из вышек расстояние до жилого дома составляет один метр, и что также в 10 метрах от этой вышки расположена детская площадка. При этом в правилах сказано, что санитарно-защитная зона вокруг вышки должна составлять не менее 25 метров, сообщили сегодня Юга.ру.

"Рядом идут высоковольтные линии. Если вышки упадут на них, это может повлечь смерть не одного человека, а также нанести ущерб. Дети и жители ближайших домов постоянно находятся под излучением. Наши органы самоуправления отвечают, что это нормально – ставить данные сооружения возле площадок и домов. Однако никаких документов не показали", – привело издание слова Камаевой.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проверили информацию по вышкам сотовой связи в Васильевке. На обе вышки имеются санэпидзаключения по проекту организации санитарно-защитной зоны, привело издание слова сотрудника пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора.

Технологии пятого поколения мобильных сетей (5G) по влиянию на человека ничем не отличаются от используемых сегодня 1G, 2G, 3G и 4G, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" руководитель технической дирекции филиала одного из крупных операторов мобильной связи. "Все это – электромагнитное излучение, как в микроволновке", – отметил он.

Проблемы с сетями 4G и 5G в том, что из-за особенности самой технологии вышек надо ставить больше, уточнил тогда же специалист североосетинского филиала одного из крупнейших операторов связи. "Из-за этого люди чаще замечают, что эти антенны где-то стоят", – пояснил он.

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