15 декабря 2022, 10:40

Энергоснабжение сел Кабардино-Балкарии восстановлено

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Специалисты восстановили электроснабжение всех населенных пунктов Кабардино-Балкарии, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 13 декабря без электроснабжения в Зольском районе оставалось лишь село Приречное, где возобновления подачи света ждали 60 человек.

10 декабря жители сел в Кабардино-Балкарии пожаловались в соцсетях на недельное отсутствие света после обильного снегопада и аварий на ЛЭП. К вечеру 11 декабря, по данным МЧС, без электричества оставалось более 8000 жителей пяти сел Зольского района. Глава республики Казбек Коков сообщил 12 декабря, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Восстановлено энергоснабжение населенных пунктов Кабардино-Балкарии, нарушенное после обледенения и обрывов ЛЭП, сообщило управление МЧС по республике 14 декабря на своем сайте.

"На 15 декабря запланированы работы по продолжению восстановления локальных отключений по заявкам, в том числе с возможным отключением ранее запитанных населенных пунктов", - сказано в сообщении.

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Примечание:

"Электроснабжение Нальчика частично восстановлено", "Потребители Кабардино-Балкарии задолжали за электроэнергию более 1,2 миллиарда рублей", "Обесточен ряд населенных пунктов Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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