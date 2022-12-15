Энергоснабжение сел Кабардино-Балкарии восстановлено

15 декабря 2022, 10:40

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Специалисты восстановили электроснабжение всех населенных пунктов Кабардино-Балкарии, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 13 декабря без электроснабжения в Зольском районе оставалось лишь село Приречное, где возобновления подачи света ждали 60 человек.

10 декабря жители сел в Кабардино-Балкарии пожаловались в соцсетях на недельное отсутствие света после обильного снегопада и аварий на ЛЭП. К вечеру 11 декабря, по данным МЧС, без электричества оставалось более 8000 жителей пяти сел Зольского района. Глава республики Казбек Коков сообщил 12 декабря, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Восстановлено энергоснабжение населенных пунктов Кабардино-Балкарии, нарушенное после обледенения и обрывов ЛЭП, сообщило управление МЧС по республике 14 декабря на своем сайте.

"На 15 декабря запланированы работы по продолжению восстановления локальных отключений по заявкам, в том числе с возможным отключением ранее запитанных населенных пунктов", - сказано в сообщении.