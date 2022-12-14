14 декабря 2022, 16:33

Житель Северной Осетии оштрафован за комментарии в соцсети

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Суд счел комментарии, которые оставил в соцсети житель Владикавказа, разжиганием межнациональной ненависти и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Житель Владикавказа разместил в соцсети комментарии, "направленные на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку", сообщило сегодня МВД по Северной Осетии.

По версии силовиков, 33-летний житель Владикавказа создал в соцсети учетную запись под псевдонимом, после чего на странице одного из новостных пабликов разместил комментарии, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности. По данным экспертизы, "в текстах выявлены признаки возбуждения ненависти по национальному превосходству, а также высказывания побудительного характера, призывающих к враждебным действиям по мотивам межнациональной вражды", указано в сообщении на сайте ведомства.

Суд признал владикавказца виновным в "Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (статья 20.3.1 Кодекса России об административных правонарушениях). 

Решением суда жителю Владикавказа назначен штраф в 10 тысяч рублей, сообщил сегодня Telegram-канал "КрыльяTV" со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

"Кавказский узел" также писал, что 21-летний житель Северной Осетии признан виновным в разжигании межнациональной вражды в своих комментариях в соцсети. Суд назначил ему штраф в 20 тысяч рублей. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд указал на межнациональный мотив массовой драки в Волгоградской области", "Студенты напуганы убийством молодого азербайджанца в Волгограде", "Политологи указали на роль властей в конфликтах между казаками и чеченцами близ Волгограда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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