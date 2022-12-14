Артак Бегларян потребовал реакции ООН на блокаду Нагорного Карабаха

14 декабря 2022, 14:11

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Советник госминистра Нагорного Карабаха, бывший омбудсмен Артак Бегларян начал бессрочный сидячий пикет перед зданием представительства ООН в Ереване. Он требует вмешательства ООН в ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили также, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а сегодня объявили, что в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Врачи организовали онлайн-консультации для лечения пациентов в заблокированном Степанакерте.

Артак Бегларян, устроивший акцию протеста перед зданием представительства ООН в Ереване против закрытия Лачинского коридора, заявил, что сам лишился возможности вернуться в свой дом в Степанакерте. Он требует, чтобы ООН осудила действия Азербайджана и блокаду жителей Нагорного Карабаха.

Чиновник считает, что, по крайней мере, пять из постоянных членов Совбеза ООН (США, РФ, Франция, Великобритания и Китай), а также ЕС должны осудить действия Азербайджана и принять конкретные меры. В прямом эфире на своей странице в Facebook* он обратился к общественности Армении с призывом "выйти из состояния безразличия и беспомощности и внести свою лепту в дело защиты Нагорного Карабаха".

"Кто может присоединиться к сидячему пикету, пусть приходит, потому что арцахский народ сейчас терпит гораздо больше лишений", - заявил Бегларян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Бегларян также обратился к диаспоре, чтобы в разных странах организовать протестные акции с требованием от правительств практических шагов в поддержку Нагорного Карабаха.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении, по данным на 13 декабря, оставались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не могли вернуться домой.

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